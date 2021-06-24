Ломаченко - Накатани. Возвращение Ломы. Анализ боксеров и прогноз на бой

Василий Ломаченко возвращается на боксерский ринг впервые после своего поражения Теофимо Лопесу. В это воскресенье он встретится с японцем Масайоси Накатани.

UA-Футбол подготовил специальный выпуск, посвященный данному поединку. Мы разобрали последний бой Ломы, его будущего оппонента, а также дали свой прогноз.

Эксперты: Андрей Хижняк, Георгий Грошев

Режиссер: Александр Рыженко

Тайм-коды:

00:00 - Начало

01:47 - Ломаченко проиграл свой последний бой. Что случилось?

05:30 - Насколько травма плеча могла помешать Ломаченко

09:52 - Почему Ломаченко стал проводить бои так редко

13:16 - Масайоси Накатани - обсуждаем будущего соперника Ломы

17:19 - Вспоминаем последние бои Накатани

22:45 - Как будет боксировать Ломаченко

25:36 - Прогноз на бой Ломаченко - Накатани

32:18 - Когда пройдет бой Ломаченко - Накатани

Поединок Василий Ломаченко - Масайоси Накатани пройдет в воскресенье. Боксеры выйдут на ринг 27 июня не ранее 5:00 по киевскому времени.