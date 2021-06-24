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Ломаченко - Накатани. Возвращение Ломы. Анализ боксеров и прогноз на бой

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Будет нелегко, но побеждать нужно

Ломаченко - Накатани. Возвращение Ломы. Анализ боксеров и прогноз на бой

UA-Футбол
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Василий Ломаченко возвращается на боксерский ринг впервые после своего поражения Теофимо Лопесу. В это воскресенье он встретится с японцем Масайоси Накатани.

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UA-Футбол подготовил специальный выпуск, посвященный данному поединку. Мы разобрали последний бой Ломы, его будущего оппонента, а также дали свой прогноз.

Эксперты: Андрей Хижняк, Георгий Грошев

Режиссер: Александр Рыженко

Тайм-коды:

  • 00:00 - Начало
  • 01:47 - Ломаченко проиграл свой последний бой. Что случилось?
  • 05:30 - Насколько травма плеча могла помешать Ломаченко
  • 09:52 - Почему Ломаченко стал проводить бои так редко
  • 13:16 - Масайоси Накатани - обсуждаем будущего соперника Ломы
  • 17:19 - Вспоминаем последние бои Накатани
  • 22:45 - Как будет боксировать Ломаченко
  • 25:36 - Прогноз на бой Ломаченко - Накатани
  • 32:18 - Когда пройдет бой Ломаченко - Накатани

Поединок Василий Ломаченко - Масайоси Накатани пройдет в воскресенье. Боксеры выйдут на ринг 27 июня не ранее 5:00 по киевскому времени.

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В статье: Василий Ломаченко Масайоши Накатани
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Комментарии (2)
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Ramses_ua (Запоріжжя)
24.06.2021 в 19:21
Двуякое чувство.. вроде и наш а вроде и не.Эх Василий
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Daddygo (Харьков)
24.06.2021 в 19:14
У Ломы впереди одни обломы
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