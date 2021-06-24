Ломаченко - Накатани. Возвращение Ломы. Анализ боксеров и прогноз на бой
Будет нелегко, но побеждать нужно
Василий Ломаченко возвращается на боксерский ринг впервые после своего поражения Теофимо Лопесу. В это воскресенье он встретится с японцем Масайоси Накатани.
UA-Футбол подготовил специальный выпуск, посвященный данному поединку. Мы разобрали последний бой Ломы, его будущего оппонента, а также дали свой прогноз.
Эксперты: Андрей Хижняк, Георгий Грошев
Режиссер: Александр Рыженко
Тайм-коды:
- 00:00 - Начало
- 01:47 - Ломаченко проиграл свой последний бой. Что случилось?
- 05:30 - Насколько травма плеча могла помешать Ломаченко
- 09:52 - Почему Ломаченко стал проводить бои так редко
- 13:16 - Масайоси Накатани - обсуждаем будущего соперника Ломы
- 17:19 - Вспоминаем последние бои Накатани
- 22:45 - Как будет боксировать Ломаченко
- 25:36 - Прогноз на бой Ломаченко - Накатани
- 32:18 - Когда пройдет бой Ломаченко - Накатани
Поединок Василий Ломаченко - Масайоси Накатани пройдет в воскресенье. Боксеры выйдут на ринг 27 июня не ранее 5:00 по киевскому времени.
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Комментарии (2)
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Ramses_ua (Запоріжжя)
24.06.2021 в 19:21
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Daddygo (Харьков)
24.06.2021 в 19:14
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