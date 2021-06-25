УЕФА отменил правило выездного гола, бразилец покинул Динамо. Главные новости за 24 июня 

Со следующего сезона во всех клубных европейских турнирах не будет действовать правило выездного гола, сообщил УЕФА. Если две команды забьют равное количество голов в двух матчах, они сыграют два тайма по 15 минут, а если победителя определить не удасться, пробьют пенальти. “Преимущество домашней команды уже не так важно, как в былые времена. Учитывая все факторы, исполнительный комитет УЕФА принял правильное решение. Выездной гол больше не должен считаться более ценным, чем тот, что был забит на своем поле", — сказал президент УЕФА Александер Чеферин.
Полузащитник сборной Украины Александр Зубков может успеть восстановиться к матчу против Швеции в 1/8 финала Евро-2020. Об этом сообщил журналист "Футбол 1/2/3" Дмитрий Шпирко. Зубков получил мышечное повреждение в игре против Нидерландов (2:3) и с тех пор не появлялся на поле. Матч Швеция – Украина состоится 29 июня в 22:00.
Бразильский нападающий Клейтон получил статус свободного агента и покинул “Динамо”, информирует официальный сайт киевлян. 25-летний Клейтон подписал контракт с "Динамо" в октябре 2020-го года. В прошлом сезоне он принял участие в одном матче киевской команды, отметившись голевой передачей.
Вчера в Киеве состоялось заседание очередной Конференции ПФЛ. Отдельным вопросом было вынесено получения клубами членства в ПФЛ, а также выход и исключение клубов из состава ПФЛ. ПФК "Карпаты" (Львов) заняли последнее место в Группе "А" Второй лиги и выходят из состава Лиги на следующий сезон. В свою очередь, 12 клубов стали новичками соревнований ПФЛ, в частности и ООО "Карпаты" (Львов).
Трансферы в украинских лигах
Вслед за Полегенько, Коноплей, Имерековым, Таммом и Мостовым, “Десну” покинул и капитан команды Владислав Огиря. Как информирует “Десна”, Огиря решил попробовать свои силы в другом клубе. Расстается с одним футболистом и “Ворскла”. Полтавчане не будут продлевать контракт с французским защитником Пап-Альюном Ндиайе. “Шахтер” отправил в аренду в “Александрию” Бондаренко, в поисках нового клуба находится Богдан Бутко. “Рух” подписал трехлетний контракт с Орестом Кузыком, “Металлист” оформил трансфер колумбийского форварда Брайана Риаскоса, а “Днепр-1” усилился хорватским хавбеком Невеном Джурасеком.