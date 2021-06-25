MEGOGO эксклюзивно в Украине будет показывать чемпионат Бразилии
Больше футбола, хорошего и разного
Медиасервис MEGOGO приобрел эксклюзивное право на показ футбольных матчей чемпионата Бразилии в Украине.
Соглашение рассчитано вплоть до 2024 года, включая нынешний сезон.
Ближайшие матчи сервис покажет уже на этих выходных.
Напомним, что MEGOGO также
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Источник:MEGOGO
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Комментарии (1)
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Unselfish (Белая Церковь )
25.06.2021 в 19:57
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