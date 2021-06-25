  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. MEGOGO эксклюзивно в Украине будет показывать чемпионат Бразилии
В тренде

MEGOGO эксклюзивно в Украине будет показывать чемпионат Бразилии

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Больше футбола, хорошего и разного

MEGOGO эксклюзивно в Украине будет показывать чемпионат Бразилии

Новина українською

Медиасервис MEGOGO приобрел эксклюзивное право на показ футбольных матчей чемпионата Бразилии в Украине.

Соглашение рассчитано вплоть до 2024 года, включая нынешний сезон.

Ближайшие матчи сервис покажет уже на этих выходных.

Напомним, что MEGOGO также показывает в Украине и Кубок Америки-2021.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Megogo
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
MEGOGO

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Unselfish (Белая Церковь )
25.06.2021 в 19:57
Ну и кому он нах нужен???
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...