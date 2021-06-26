Интерес к Яремчуку, судьба Коваленко, травма Попова. Главные новости за 25 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 25 июня.

Украинский форвард Роман Яремчук попал на радар "Вольфсбурга". Об этом передает Fussball Info. В клубе начали поиск замены для голландца Ваута Вегхорста, которого могут продать уже летом. Яремчук - один из его вероятных сменщиков. Стоит отметить, что "волки" в следующем сезоне сыграют в Лиге Чемпионов. Текущий контракт Яремчука с "Гентом", за который украинец отыграл 152 матча и забил 61 гол, действителен до лета 2025-го года.

Существует вероятно, что Виктор Коваленко недолго пробудет в "Аталанте". Уже летом он может сменить команду. Основная причина - полузащитник не впечатлил Джан Пьеро Гасперини. По информации Tutto Atalanta, Коваленко готова переманить "Болонья". Детали возможного трансфера неизвестны - это может аренда или полноценный переход. За полгода в "Аталанте" Виктор успел сыграть три минуты.

Перед матчем плей-офф Евро-2020 расположение национальной сборной Украины покинул один игрок. Речь идет о Денисе Попове, который из-за травмы не сможет сыграть на турнире. У него повреждение икроножной мышцы, из-за чего он отправился в Киев для дополнительных тестов. Стоит отметить, что на этом Евро Попов так и не сыграл. Другой травмированный футболист, Александр Зубков, работает индивидуально.

"Металлист", который в следующем сезоне будет играть в первой лиге, серьезно закупается. В пятницу клуб представил четырех летних новичков. О трансферах Рыбки и Риаскоса было известно давно, а вот переходы Банады и Цурикова оглашенны были впервые. Оба имеют опыт игры в УПЛ в прошедшем сезоне. Евгений защищал цвета "Александрии", а Андрей - "Днепра-1". Детали контракта с новичками "Металлист" не разглашает.

"Днепр-1" договорился с "Шахтером" о переходе Александра Пихаленка. С воспитанником "горняков" был подписан четырехлетний контракт. Сумма перехода не называется. Пихаленок и в прошлом сезоне играл за "Днепр-1", однако делал это в качестве арендованного игрока. Ему удалось отлично себя проявить под руководством Йовичевича - 15 матчей, шесть голевых передач. Также отметим, что с днепрянами работает и другой игрок "Шахтера" - Даниил Игнатенко .

Игрок сборной Англии Джек Грилиш, с большой долей вероятности, летом покинет "Астон Виллу". Уже в ближайшее время он может стать футболистом "Ман Сити". Об этом передает talkSPORT. По их сведениям, сделка практически закрыта. Известны её детали - сто миллионов евро в качестве компенсации. Детали контракта с футболистом пока не разглашаются. Вполне возможно, что переход закроют после окончания Евро-2020. В прошедшей кампании Грилиш отыграл 26 матчей, забил шесть голов и отдал 12 голевых передач.