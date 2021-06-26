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Василий Ломаченко - Масайоши Накатани: смотреть онлайн, прямая видео трансляция

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Василий Ломаченко - Масайоши Накатани: смотреть онлайн, прямая видео трансляция

Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy

UA-Футбол
Новина українською

Украинец Василий Ломаченко возвращается в ринг. Его ближайшим соперником будет японец Масайоши Накатани.

Напомним, что "Лома" перед этим в последний раз боксировал 17 октября против Теофимо Лопеса. По ходу того боя 33-летний украинец испытывал проблемы с плечом и по итогу проиграл. Теперь на пути к возвращению на боксёрскую вершину у Василия Масайоши Накатани, который на профи-ринге единственное поражение потерпел как раз от Лопеса.

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Бой состоится в ночь с 26 на 27 июня в Лас-Вегасе. Ориентировочное начало поединка в 05:00 по киевскому времени. Легальная трансляция этого боя будет на нашем сайте прямо в этой новости ниже в плеере MEGOGO.

Трансляция этого и других боёв доступна, если вы являетесь пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 14 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего одну гривну, далее – 197 грн в месяц.

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В статье: Василий Ломаченко Масайоши Накатани
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Комментарии (1)
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wago49
26.06.2021 в 10:35
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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