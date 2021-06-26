Итоги группового этапа Евро, Шахтер - жертва лимита, Динамо - жертва экономии | ТаТоТаке №237
Очередной выпуск шоу
Скриншот з каналу ТаТоТаке
Андрей Сенькив и Михаил Спиваковский записали для вас спецвыпуск с итогами группового этапа Евро-2020: сборная турнира, игроки-открытия, сборная разочарований, фавориты стадии плей-офф...
А кроме того, вскрыли здоровенный пакет ваших вопросов. Зачем “Динамо” Антюх? Почему Суркис и Луческу не ходят на трансферный рынок? Как “Шахтер” будет бороться с лимитом на легионеров? Станет ли “Черноморец” - фарм-клубом? Что не так на каналах "Футбол 1,2,3"?
Это и многое другое в свежем выпуске "ТаТоТаке"!
- 0.00 Анонс
- 1.24 Сборная группового этапа Евро-2020
- 2.01 Сенькив теребит на Хёйберга
- 2.39 Спиваковский пытается спорить
- 3.21 Так кто же лучший вратарь турнира?
- 4.03 Сборная разочарований: наши в тренде!
- 5.16 За что Спиваковский ненавидит Кейна и Фернандеша
- 5.49 Игроки, которые нас удивили
- 6.43 Прогнозы Сенькива намного точнее его ставок
- 9.00 Зачем "Динамо" Антюх?
- 10.42 Почему Луческу не хочет идти на базар?
- 14.05 Кого может продать "Динамо" после Евро-2020?
- 14.33 Сенькив казнит каналы "Футбол" и OLL TV
- 17.25 Украине по фиг на сборную?
- 18.20 Суркис - о реконструкции стадиона "Динамо"
- 19.23 "Шахтер" - главная жертва лимита
- 20.58 Называем оптимальный состав Де Дзерби
- 21.50 Ахметов купит еще одного игрока?
- 22.56 "Львов" vs Штрайс: художника просто кинули?
- 26.20 Глобальный апдейт по "Черноморцу"
- 20.53 Ведущие рекомендуют футбольных блогеров
- 32.18 Ставка от Сенькива
- 32.35 Прощание
- 33.03 Бекстейдж
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