Итоги группового этапа Евро, Шахтер - жертва лимита, Динамо - жертва экономии | ТаТоТаке №237

Андрей Сенькив и Михаил Спиваковский записали для вас спецвыпуск с итогами группового этапа Евро-2020: сборная турнира, игроки-открытия, сборная разочарований, фавориты стадии плей-офф...

А кроме того, вскрыли здоровенный пакет ваших вопросов. Зачем “Динамо” Антюх? Почему Суркис и Луческу не ходят на трансферный рынок? Как “Шахтер” будет бороться с лимитом на легионеров? Станет ли “Черноморец” - фарм-клубом? Что не так на каналах "Футбол 1,2,3"?

Это и многое другое в свежем выпуске "ТаТоТаке"!