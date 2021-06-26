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Итоги группового этапа Евро, Шахтер - жертва лимита, Динамо - жертва экономии | ТаТоТаке №237

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Очередной выпуск шоу

Итоги группового этапа Евро, Шахтер - жертва лимита, Динамо - жертва экономии | ТаТоТаке №237

Скриншот з каналу ТаТоТаке

Новина українською

Андрей Сенькив и Михаил Спиваковский записали для вас спецвыпуск с итогами группового этапа Евро-2020: сборная турнира, игроки-открытия, сборная разочарований, фавориты стадии плей-офф...

А кроме того, вскрыли здоровенный пакет ваших вопросов. Зачем “Динамо” Антюх? Почему Суркис и Луческу не ходят на трансферный рынок? Как “Шахтер” будет бороться с лимитом на легионеров? Станет ли “Черноморец” - фарм-клубом? Что не так на каналах "Футбол 1,2,3"?

Это и многое другое в свежем выпуске "ТаТоТаке"!

  • 0.00 Анонс
  • 1.24 Сборная группового этапа Евро-2020
  • 2.01 Сенькив теребит на Хёйберга
  • 2.39 Спиваковский пытается спорить
  • 3.21 Так кто же лучший вратарь турнира?
  • 4.03 Сборная разочарований: наши в тренде!
  • 5.16 За что Спиваковский ненавидит Кейна и Фернандеша
  • 5.49 Игроки, которые нас удивили
  • 6.43 Прогнозы Сенькива намного точнее его ставок
  • 9.00 Зачем "Динамо" Антюх?
  • 10.42 Почему Луческу не хочет идти на базар?
  • 14.05 Кого может продать "Динамо" после Евро-2020?
  • 14.33 Сенькив казнит каналы "Футбол" и OLL TV
  • 17.25 Украине по фиг на сборную?
  • 18.20 Суркис - о реконструкции стадиона "Динамо"
  • 19.23 "Шахтер" - главная жертва лимита
  • 20.58 Называем оптимальный состав Де Дзерби
  • 21.50 Ахметов купит еще одного игрока?
  • 22.56 "Львов" vs Штрайс: художника просто кинули?
  • 26.20 Глобальный апдейт по "Черноморцу"
  • 20.53 Ведущие рекомендуют футбольных блогеров
  • 32.18 Ставка от Сенькива
  • 32.35 Прощание
  • 33.03 Бекстейдж
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В статье: ТаТоТаке
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