Вылет Нидерландов и Португалии, возвращение Яремчука, потеря Ворсклы. Главные новости за 27 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 27 июня

Команда Франка Де Бура поразила всех на групповом этапе, одержав три убедительные победы. Но в первом же раунде плей-офф Нидерланды провалились. Чехия вышла на игру без капли пиетета к сопернику - дисциплинированный и жесткий стиль стал настоящим откровением для оранжевых. После того, как Матейс де Лигт в начале второго тайма покинул поле, получив красную карточку за игру рукой, чехи полностью взяли ситуацию под свой контроль. Затем Холеш открыл счет после розыгрыша стандарта, а на 80-й Патрик Шик установил окончательный счет - 2:0 в пользу Чехии. В четвертьфинале 3 июля команда Шилгавы сыграет с Данией.

Во втором матче дня Бельгия встречалась с Португалией. Роналду и компания в целом владели инициативой, но пропустили в первом тайме после классного дальнего удара от Торгана Азара. Сразу после перерыва Бельгия потеряла из-за травмы де Брюйне, под конец еще и Эдена Азара. Однако Португалии это не помогло - 0:1 в пользу Бельгии, которая в четвертьфинале сыграет с Италией.

Накануне сообщалось, что небольшое повреждение получил основной форвард сине-желтых Роман Яремчук. Однако уже в воскресенье он вернулся в основную группу и тренировался с остальными футболистами. Александр Зубков, который вылетел из-за повреждения в начале турнира, уже приступил к работе с мячом. Правда, гарантий, что вингер сможет сыграть со Швецией во вторник, до сих пор нет. Также стало известно, что матч Украина - Швеция рассудит итальянец Даниэле Орсато, который работал на матчах Хорватия - Англия и Испания - Польша.

Владислав Кулач стал лучшим бомбардиром в прошлом сезоне, забив 15 голов. Были слухи, что его хочет пригласить "Динамо", однако в Киеве он не оказался. Но и в Полтаве не остался. Сам Кулач сообщил, что не поехал с командой на предсезонные сборы, поскольку не стал продлевать с полтавским клубом сотрудничество. Где Владислав продолжит карьеру, пока не известно.

Сначала Виктор Скрипник задействовал относительно не основной состав против сербского "Пролетера", который в прошлом сезоне занял восьмое место в чемпионате своей страны. "Заря" уступила со счетом 1:2 - единственный гол на счету Янакова. Затем луганчане уже почти основой встретились с болгарским "Ботевом" и подписали мировую. Пропустив в начале, "Заря" отыгралась после перерыва благодаря голу Александра Гладкого.

Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины прекратил сотрудничество с "Ризеспором". Морозюк выступал за турецкий клуб в течение трех лет (один из них в аренде), в его соглашении была предусмотрена возможность продления контракта еще на год, но стороны ею не воспользовались. Николай сыграл за "Ризеспор" 74 матча, в которых забил один гол и отдал восемь результативных передач.