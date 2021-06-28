Вылет Роналду, камбэк Яремчука, Морозюк и Кулач без клубов. Главные новости за 27 июня. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 27 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеВылет Нидерландов и Португалии, возвращение Яремчука, потеря Ворсклы. Главные новости за 27 июня
Нидерланды и Португалия покидают чемпионат Европы из-за проигрышей чехам и бельгийцам соответственно, но и это не все наши новости на сегодня. Возвращение Романа Яремчука к тренировкам, детали восстановления Александра Зубкова, лучший бомбардир УПЛ без клуба, как и экс-игрок "Динамо", спарринги луганской "Зари". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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