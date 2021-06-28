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А у легендарного Бартеза и вовсе юбилей. Сегодня отмечает День рождения Андрей Пятов

Общие новости
(1 голосов)

Украинцу уже 37 лет

А у легендарного Бартеза и вовсе юбилей. Сегодня отмечает День рождения Андрей Пятов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Андрей Валерьевич Пятов родился 28 июня 1984 года в Кировограде. Украинский вратарь и капитан донецкого "Шахтера" – участник трех чемпионатов Европы (2012, 2016 и 2020) и чемпионата мира (2006). Пятов – заслуженный мастер спорта Украины (2009 год).

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Украинский голкипер – десятикратный чемпион Украины, он 8 раз выигрывал Кубок страны, 5 раз брал Суперкубок Украины. В сезоне-2008/09 стал обладателем Кубка УЕФА.

Фабьен Ален Бартез также родился 28 июня, но в 1971 году (Лавлане, Франция). Голкипер защищал цвета "Тулузы", "Марселя", "Монако", "МЮ" и "Нанта". Бартез делит рекорд чемпионатов мира с Питером Шилтоном по сухим матчам (10). После завершения футбольной карьеры стал автогонщиком.

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В статье: Андрей Пятов Фабьен Бартез
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Комментарии (2)
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филанкрот (donetsk)
28.06.2021 в 10:38
Джин,Шовковський таки краще,чого варті відбиті від швейцарців пенальті
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+1
-1
Джин Тоник (R)
28.06.2021 в 10:29
Еще один сезон и работать в Ворсклу тренером молодежи.С праздником!37 только начало!Андрей лучший вратарь Украины в истории.
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+1
-1


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