А у легендарного Бартеза и вовсе юбилей. Сегодня отмечает День рождения Андрей Пятов
Украинцу уже 37 лет
Getty Images / Global Images Ukraine
Андрей Валерьевич Пятов родился 28 июня 1984 года в Кировограде. Украинский вратарь и капитан донецкого "Шахтера" – участник трех чемпионатов Европы (2012, 2016 и 2020) и чемпионата мира (2006). Пятов – заслуженный мастер спорта Украины (2009 год).
Украинский голкипер – десятикратный чемпион Украины, он 8 раз выигрывал Кубок страны, 5 раз брал Суперкубок Украины. В сезоне-2008/09 стал обладателем Кубка УЕФА.
???? Андрею Пятову – 37! ???? С днем рождения, легенда! ⚒ pic.twitter.com/jxFet8EpU8— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) June 28, 2021
Фабьен Ален Бартез также родился 28 июня, но в 1971 году (Лавлане, Франция). Голкипер защищал цвета "Тулузы", "Марселя", "Монако", "МЮ" и "Нанта". Бартез делит рекорд чемпионатов мира с Питером Шилтоном по сухим матчам (10). После завершения футбольной карьеры стал автогонщиком.
???? Happy 5⃣0⃣th birthday to @equipedefrance #WorldCup winner Fabien Barthez ????— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2021
What better way to celebrate than some clips from a certain famous Parisian evening in 1998 ???????? ???? pic.twitter.com/l8K025Bfz3
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