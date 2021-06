А у легендарного Бартеза и вовсе юбилей. Сегодня отмечает День рождения Андрей Пятов

Андрей Валерьевич Пятов родился 28 июня 1984 года в Кировограде. Украинский вратарь и капитан донецкого "Шахтера" – участник трех чемпионатов Европы (2012, 2016 и 2020) и чемпионата мира (2006). Пятов – заслуженный мастер спорта Украины (2009 год).

Украинский голкипер – десятикратный чемпион Украины, он 8 раз выигрывал Кубок страны, 5 раз брал Суперкубок Украины. В сезоне-2008/09 стал обладателем Кубка УЕФА.

Фабьен Ален Бартез также родился 28 июня, но в 1971 году (Лавлане, Франция). Голкипер защищал цвета "Тулузы", "Марселя", "Монако", "МЮ" и "Нанта". Бартез делит рекорд чемпионатов мира с Питером Шилтоном по сухим матчам (10). После завершения футбольной карьеры стал автогонщиком.

???? Happy 5⃣0⃣th birthday to @equipedefrance #WorldCup winner Fabien Barthez ????



What better way to celebrate than some clips from a certain famous Parisian evening in 1998 ???????? ???? pic.twitter.com/l8K025Bfz3