Героизм Хорватии, вылет Франции с Евро, Кулач в Динамо. Главные новости за 28 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 28 июня

В первом матче дня зрители увидели невероятный камбэк, который, впрочем, закончился печально для его создателей. Сборная Хорватии вышла вперед благодаря нелепому автоголу испанцев - голкипер Симон не смог принять пас от Педри. Но фурия быстро пришла в себя, Сарабия восстановил равновесие, а в начале второго тайма Аспиликуэта вывел Испанию вперед. Затем Ферран Торрес закрепил преимущество. Счет 1:3 держался до 85-й минуты, когда Оршич сократил отставание, а на 90+2-й Пашалич забивает третий хорватский гол и переводит игру в овертайм. В его начале клетчатые владеют инициативой и создают невероятный момент, в котором свою команду спасает Симон. Это был переломный момент - уже скоро Мората забивает четвертый гол Испании, а Оярсабаль ставит точку - 3:5 в пользу пиренейцев.

По схожему сценарию развивались события в игре Франция - Швейцария. По крайней мере, что касается основного времени. Швейцарцы забили на 15-й минуте - отличился Сеферович, могли удвоить преимущество на 55-й, но Родригес не смог переиграть с отметки Льориса. А уже через две минуты выстрелил Карим Бензема, который в течение двух минут оформил дубль. На 75-й Погба забивает третий мяч Франции - 3:1. Швейцария не выглядит убедительно, но на 81-й Сеферович замыкает подачу с фланга - 3:2. 90-я минута - французы теряют мяч в центре поля, следует контратака, точку в которой ставит Гавранович - ничья! В овертайме ни одной из команд не удалось склонить чашу весов в свою пользу, хотя свой шанс имел Килиан Мбаппе. Но на 111-й звездный форвард не реализовал выход один на один. Он же - Мбаппе - единственный из французов, кто не забил гол в серии пенальти. А швейцарцы все свои попытки реализовали и именно они вышли в четвертьфинал. Таким образом Испания и Швейцария встретятся 2 июля в Санкт-Петербурге.

Еще воскресенье мы писали, что Владислав Кулач не стал продолжать сотрудничество с "Ворсклой", а в понедельник стало известно, что форвард полетел с "Динамо" на тренировочные сборы, где попытается убедить Мирчу Луческу в своей полезности. Речь пока идет о просмотре игрока. Также в списке присутствует Денис Антюх - атакующий хавбек коваливского "Колоса". Всего в списке 27 футболистов, среди них много выпускников академии "Динамо".

И не абы кто, а лондонский "Арсенал". СМИ пишут, что канониры готовы заплатить "Генту" за украинского форварда 20-25 млн евро. Эта сумма якобы должна устроить руководство бельгийского клуба. Яремчук, напомним, забил 20 голов за сезон на клубном уровне, а на Евро-2020 отметился двумя забитыми мячами. Ранее сообщалось, что им интересуются "Вольфсбург", "Милан" и "Вест Хэм".

О трансферных новостях

"Александрия" объявила о подписании первого летнего новичка - им стал Олег Кожушко, который ранее выступал за "Днепр-1" и "Колос", а в последнее время был в Армении. "Рух" близок к соглашению с Алексеем Гуцуляком из "Десны" и Альваренгой из "Олимпика". "Металлист 1925" ведет переговоры о переходе Максима Задераки, в активе которого выступления за "Александрию". "Кривбасс" подписал первого легионера после возрождения - им стал босниец Милан Говердарица, который выступал за "Зрински". Мирча Луческу заявил, что готов отпустить Владислава Супрягу в более сильный чемпионат, если на него будут претендент.