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Провал Мбаппе, Кулач в Динамо и Лондон для Яремчука? Главные новости за 28 июня. Аудио

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Провал Мбаппе, Кулач в Динамо и Лондон для Яремчука? Главные новости за 28 июня. Аудио

UA-Футбол

Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 28 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеГероизм Хорватии, вылет Франции с Евро, Кулач в Динамо. Главные новости за 28 июня

Если Испания преодолела хорватско-швейцарский сценарий, то французы, действующие чемпионы мира, не справились, но и это не все наши новости на сегодня. "Динамо" улетело на сборы с двумя потенциальными новичками, клуб из АПЛ заинтересован в переезде Романа Яремчука из Бельгии, а также трансферы в рамках УПЛ. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
29.06.2021 в 10:10
Кулач в ДК --все хана
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