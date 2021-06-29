Провал Мбаппе, Кулач в Динамо и Лондон для Яремчука? Главные новости за 28 июня. Аудио
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UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 28 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Если Испания преодолела хорватско-швейцарский сценарий, то французы, действующие чемпионы мира, не справились, но и это не все наши новости на сегодня. "Динамо" улетело на сборы с двумя потенциальными новичками, клуб из АПЛ заинтересован в переезде Романа Яремчука из Бельгии, а также трансферы в рамках УПЛ. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
29.06.2021 в 10:10
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