Международный благотворительный фонд Parimatch Foundation принял участие во Всеукраинском Форуме "Украина 30. Здоровая Украина", который проходил 22-24 июня в КВЦ "Парковый". Кроме того, команда PMF вошла в рабочую группу "Украина 30. Здоровая Украина", цель которой — глобальные системные изменения в жизни общества путем предоставления безбарьерного доступа к спорту и здоровому образу жизни.

По словам президента Parimatch Foundation Екатерины Белорусской, эта интеграция является продолжением глобальной цели фонда — объединять бизнес, общественный сектор и органы власти для улучшения жизни общества. "Для нашей команды большая честь присоединиться к проекту такого масштаба. Только объединяя усилия, можно реализовать долгосрочные проекты, которые положительно влияют на все общество", — подчеркнула Екатерина Белорусская.

В первый день форума дети, получающие поддержку Parimatch Foundation в рамках программы "Так, я можу!", приняли участие в спортивных играх — на площадках для флорбола и петанка. "С момента основания фонда тема инклюзии и безбарьерности лежит в основе наших проектов. Будем рады поделиться своей экспертизой для создания надлежащей инфраструктуры в местах, предназначенных для занятий спортом", — прокомментировала президент Parimatch Foundation.

Опытом фонда по инклюзии и безбарьерности в спорте подробно поделился в одноименной сессии официальный представитель Parimatch Foundation в Украине Вадим Мисюра — в рамках блока "Осознанная Украина", которому был посвящен второй день Форума. "Нам необходимо объединить усилия вокруг безбарьерности в спорте. Президент и его команда уже сделали важный шаг в этом направлении. Теперь необходимо совершить соответствующие действия обществу и ответственному бизнесу. Только в синергии возможно осуществить по-настоящему значимые изменения в обществе", — отметил Вадим Мисюра.

Он также подчеркнул, что понятие безбарьерности касается не только проблем инвалидности, расовой принадлежности или гендера. "Безбарьерность — это прежде всего свободный доступ всех граждан к спорту. И данная программа Президента во многом именно об этом: здоровье нации невозможно без надлежащей роли спорта в жизни каждого из нас", — резюмировал официальный представитель Parimatch Foundation в Украине.

Напомним, что у международного благотворительного фонда Parimatch Foundation по всей стране более чем 35 000 благополучателей. В Украине команда фонда реализует три комплексные программы:

"Новая Физическая Культура" — программа, нацеленная на развитие и популяризацию физической культуры в школах с целью повышения физической активности детей;

"Так, я можу!" — программа, направленная на поддержку детей с инвалидностью и особыми образовательными потребностями путем привлечения их в спорт;

"Спортивный наставник" — программа, направленная на то, чтобы каждый ребенок, независимо от социального статуса, мог развиваться и идти к своей мечте.