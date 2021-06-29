  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Parimatch Foundation принял участие во Всеукраинском Форуме Украина 30. Здоровая Украина
В тренде

Parimatch Foundation принял участие во Всеукраинском Форуме Украина 30. Здоровая Украина

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)
Parimatch Foundation принял участие во Всеукраинском Форуме Украина 30. Здоровая Украина

Новина українською

Международный благотворительный фонд Parimatch Foundation принял участие во Всеукраинском Форуме "Украина 30. Здоровая Украина", который проходил 22-24 июня в КВЦ "Парковый". Кроме того, команда PMF вошла в рабочую группу "Украина 30. Здоровая Украина", цель которой — глобальные системные изменения в жизни общества путем предоставления безбарьерного доступа к спорту и здоровому образу жизни.

По словам президента Parimatch Foundation Екатерины Белорусской, эта интеграция является продолжением глобальной цели фонда — объединять бизнес, общественный сектор и органы власти для улучшения жизни общества. "Для нашей команды большая честь присоединиться к проекту такого масштаба. Только объединяя усилия, можно реализовать долгосрочные проекты, которые положительно влияют на все общество", — подчеркнула Екатерина Белорусская.

В первый день форума дети, получающие поддержку Parimatch Foundation в рамках программы "Так, я можу!", приняли участие в спортивных играх — на площадках для флорбола и петанка. "С момента основания фонда тема инклюзии и безбарьерности лежит в основе наших проектов. Будем рады поделиться своей экспертизой для создания надлежащей инфраструктуры в местах, предназначенных для занятий спортом", — прокомментировала президент Parimatch Foundation.

Parimatch Foundation принял участие во Всеукраинском Форуме Украина 30. Здоровая Украина - изображение 1

Опытом фонда по инклюзии и безбарьерности в спорте подробно поделился в одноименной сессии официальный представитель Parimatch Foundation в Украине Вадим Мисюра — в рамках блока "Осознанная Украина", которому был посвящен второй день Форума. "Нам необходимо объединить усилия вокруг безбарьерности в спорте. Президент и его команда уже сделали важный шаг в этом направлении. Теперь необходимо совершить соответствующие действия обществу и ответственному бизнесу. Только в синергии возможно осуществить по-настоящему значимые изменения в обществе", — отметил Вадим Мисюра.

Он также подчеркнул, что понятие безбарьерности касается не только проблем инвалидности, расовой принадлежности или гендера. "Безбарьерность — это прежде всего свободный доступ всех граждан к спорту. И данная программа Президента во многом именно об этом: здоровье нации невозможно без надлежащей роли спорта в жизни каждого из нас", — резюмировал официальный представитель Parimatch Foundation в Украине.

Напомним, что у международного благотворительного фонда Parimatch Foundation по всей стране более чем 35 000 благополучателей. В Украине команда фонда реализует три комплексные программы:

"Новая Физическая Культура" — программа, нацеленная на развитие и популяризацию физической культуры в школах с целью повышения физической активности детей;

"Так, я можу!" — программа, направленная на поддержку детей с инвалидностью и особыми образовательными потребностями путем привлечения их в спорт;

"Спортивный наставник" — программа, направленная на то, чтобы каждый ребенок, независимо от социального статуса, мог развиваться и идти к своей мечте.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ПариМатч
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...