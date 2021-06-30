Украина и Англия в ¼, травма Беседина и увольнение Де Бура. Главные новости за 29 июня. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 29 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Украина дожала Швецию в дополнительное время, Англия одолела Германию и теперь встретится с командой Шевченко в четвертьфинале, но и это не все наши новости на сегодня. Тяжелая травма колена у Артема Беседина, увольнение главного тренера сборной Нидерландов и бразилец для луганской "Зари". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.