Украина - Швеция, горе-трансферы Динамо, кому молиться перед Англией? | ТаТоТаке №238

В новом выпуске ТаТоТаке (№238) Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив тоже шокированы тем, что произошло в игре со Швецией. Что придумал Шевченко? Как так вообще получилось? Куда делась беззубость с Австрией? Много ли надо молиться перед Англией?

Кроме того, ведущие поговорят и о локальном - куда катится "Динамо"? что за бразилец в "Заре"? Что происходит с одним из лидеров Первой лиги?