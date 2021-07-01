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Украина - Швеция, горе-трансферы Динамо, кому молиться перед Англией? | ТаТоТаке №238

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Свежий выпуск программы

Украина - Швеция, горе-трансферы Динамо, кому молиться перед Англией? | ТаТоТаке №238

Скриншот: ТаТоТаке

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В новом выпуске ТаТоТаке (№238) Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив тоже шокированы тем, что произошло в игре со Швецией. Что придумал Шевченко? Как так вообще получилось? Куда делась беззубость с Австрией? Много ли надо молиться перед Англией?

Кроме того, ведущие поговорят и о локальном - куда катится "Динамо"? что за бразилец в "Заре"? Что происходит с одним из лидеров Первой лиги?

  • Шевченко скопировал Бельгию
  • Зинченко - заслуга Шапаренко
  • В голе Форсберга нет виновных?
  • Ого! Шведы лучше играли в футбол
  • Команды играли в поддавки
  • Абсурдное или логическое решение Шевченко?
  • Беседин - жертва. А красная была?
  • Шевченко не пригласят в топ-клуб после Евро
  • Что делать с Англией? Есть рецепт
  • Трансферная (нит) сага Динамо
  • Как сдулся лидер первой лиги

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В статье: ТаТоТаке
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
01.07.2021 в 08:27
Гівно
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