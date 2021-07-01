Украина - Швеция, горе-трансферы Динамо, кому молиться перед Англией? | ТаТоТаке №238
Свежий выпуск программы
Скриншот: ТаТоТаке
В новом выпуске ТаТоТаке (№238) Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив тоже шокированы тем, что произошло в игре со Швецией. Что придумал Шевченко? Как так вообще получилось? Куда делась беззубость с Австрией? Много ли надо молиться перед Англией?
Кроме того, ведущие поговорят и о локальном - куда катится "Динамо"? что за бразилец в "Заре"? Что происходит с одним из лидеров Первой лиги?
- Шевченко скопировал Бельгию
- Зинченко - заслуга Шапаренко
- В голе Форсберга нет виновных?
- Ого! Шведы лучше играли в футбол
- Команды играли в поддавки
- Абсурдное или логическое решение Шевченко?
- Беседин - жертва. А красная была?
- Шевченко не пригласят в топ-клуб после Евро
- Что делать с Англией? Есть рецепт
- Трансферная (нит) сага Динамо
- Как сдулся лидер первой лиги
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
01.07.2021 в 08:27
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