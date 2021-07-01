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Тренеры для шпор и ирисок, травма Беседина, интерес к Довбику. Главные новости за 30 июня. Аудио

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Тренеры для шпор и ирисок, травма Беседина, интерес к Довбику. Главные новости за 30 июня. Аудио

UA-Футбол

Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 30 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеНовый тренер Тоттенхэма, "предатель" Рафа Бенитес и кресты Беседина. Главные новости за 30 июня

Лондонский "Тоттенхэм", "Эвертон" из Ливерпуля, а также "Фиорентина" из Флоренции объявили о назначениях новых тренеров, но и это не все наши новости на сегодня. Детали восстановления Артема Беседина, интерес к автору забитого гола в матче Украина – Швеция и переезд Джейдона Санчо обратно в Манчестер. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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