Тренеры для шпор и ирисок, травма Беседина, интерес к Довбику. Главные новости за 30 июня. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 30 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Лондонский "Тоттенхэм", "Эвертон" из Ливерпуля, а также "Фиорентина" из Флоренции объявили о назначениях новых тренеров, но и это не все наши новости на сегодня. Детали восстановления Артема Беседина, интерес к автору забитого гола в матче Украина – Швеция и переезд Джейдона Санчо обратно в Манчестер. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.