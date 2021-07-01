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"О таком поступке должна знать вся страна". Известно, куда Ярмоленко отправит премиальные с Евро

Общие новости
(16 голосов)

Футболист принял такое решение до начала турнира

"О таком поступке должна знать вся страна". Известно, куда Ярмоленко отправит премиальные с Евро

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Агент Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий рассказал о том, куда капитан сборной Украины потратит бонусы за выступление на Евро-2020.

"На самом деле, Андрей Ярмоленко принял это решение задолго до начала чемпионата Европы. Все бонусы, которые он получит за выступление в финальном раунде чемпионата Европы, будут выделены на помощь больным и нуждающимся детям.

При этом мы с Андреем собираемся вместе контролировать расход средств в этом благотворительном фонде. Я считаю, что о таком поступке лидера сборной Украины должна знать вся страна", - сказал Шаблий.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Вадим Шаблий
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Источник:
zbirna.com

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Комментарии (5)
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Fata Morgana (Запорожье)
01.07.2021 в 11:34
И счазз вылезет с.ка ниц-ой и начнёт гавкать почему Ярмола не на мове даёт вьюху...
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+1
-4
Зореслав (Киев)
01.07.2021 в 10:15
Дай Бог Андрею еще здоровья для благих дел. В Украине еще много детей, которые нуждаются в лечении за границей.
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+7
0
Acsakal (Kharkov)
01.07.2021 в 10:08
Задум гарний. Питання лише, що то за фонд?
Ответить
+3
-3
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.07.2021 в 10:08
Контролёр хороший есть - это хорошо! А вообще, Ярмоленко умничка, очень сильный поступок!!!
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+8
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
01.07.2021 в 12:28
Невже ти можеш?
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0
0


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