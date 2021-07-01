"О таком поступке должна знать вся страна". Известно, куда Ярмоленко отправит премиальные с Евро
Футболист принял такое решение до начала турнира
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Агент Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий рассказал о том, куда капитан сборной Украины потратит бонусы за выступление на Евро-2020.
"На самом деле, Андрей Ярмоленко принял это решение задолго до начала чемпионата Европы. Все бонусы, которые он получит за выступление в финальном раунде чемпионата Европы, будут выделены на помощь больным и нуждающимся детям.
При этом мы с Андреем собираемся вместе контролировать расход средств в этом благотворительном фонде. Я считаю, что о таком поступке лидера сборной Украины должна знать вся страна", - сказал Шаблий.
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Источник:zbirna.com
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Комментарии (5)
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