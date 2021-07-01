Экс-защитник Динамо: Клопп сожалел, что не смог подписать меня в Майнц

Экс-защитник "Динамо" Владислав Ващук рассказал, как мог оказаться у Юргена Клоппа в "Майнце" в 2004 году.

- В 2004 году Вы находились на просмотре в "Ганновере", "Майнце", "Фейеноорде", но не подписали контракт ни с одним из этих коллективов. Почему?

- Реальным вариантом был "Майнц" Юргена Клоппа. Я в течение месяца работал с этой командой на сборах. Все было хорошо, я им подходил, но в Германии команды могут рассчитывать только на те средства, которые заложены в бюджете клуба.

Так случилось, что "Майнц", выкупив футболиста – исчерпал бюджет. И на меня средств уже не было. Я был очень расстроен. Когда мы увиделись с Клоппом на чемпионате мира, он сожалел, что не смог меня подписать в "Майнц".

- Каким Вам запомнился тренер Юрген Клопп?

- Он очень человечный в жизни и одновременно очень требователен на футбольном поле. Вне футбольного поля Юрген Клопп очень классный – может рассказать какую-то историю, потанцевать, выпить пива. А вот как тренер – максималист, – сказал Ващук.