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Экс-защитник Динамо: Клопп сожалел, что не смог подписать меня в Майнц

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Украинец мог оказаться в одной команде с немецким специалистом

Экс-защитник Динамо: Клопп сожалел, что не смог подписать меня в Майнц

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Экс-защитник "Динамо" Владислав Ващук рассказал, как мог оказаться у Юргена Клоппа в "Майнце" в 2004 году.

- В 2004 году Вы находились на просмотре в "Ганновере", "Майнце", "Фейеноорде", но не подписали контракт ни с одним из этих коллективов. Почему?

- Реальным вариантом был "Майнц" Юргена Клоппа. Я в течение месяца работал с этой командой на сборах. Все было хорошо, я им подходил, но в Германии команды могут рассчитывать только на те средства, которые заложены в бюджете клуба.

Так случилось, что "Майнц", выкупив футболиста – исчерпал бюджет. И на меня средств уже не было. Я был очень расстроен. Когда мы увиделись с Клоппом на чемпионате мира, он сожалел, что не смог меня подписать в "Майнц".

- Каким Вам запомнился тренер Юрген Клопп?

- Он очень человечный в жизни и одновременно очень требователен на футбольном поле. Вне футбольного поля Юрген Клопп очень классный – может рассказать какую-то историю, потанцевать, выпить пива. А вот как тренер – максималист, – сказал Ващук.

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В статье: Юрген Клопп Владислав Ващук Майнц
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Комментарии (1)
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10 (Феодосия)
01.07.2021 в 13:34
Берут у Ващука интервью, а про Гусева никто не спрашивает…Влад, когда бабки вернёшь?
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