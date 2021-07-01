Комьюнити-менеджмент, спонсорство, мероприятия: стартует бесплатный курс о спортивном маркетинге

Parimatch Tech Academy объявляет старт набора на новый курс — Sports Marketing. Это возможность для молодых людей получить фундаментальные знания о том, как продвигать спортивные организации, взаимодействовать со стейкхолдерами и организовывать спортивные проекты и мероприятия.

Курс Sports Marketing состоит из шести модулей, каждый из которых рассказывает о конкретном направлении в индустрии. В рамках этих разделов студенты узнают об особенностях подписания и ведения контрактов, возможностях спортивного менеджмента, взаимодействии между спонсорами и организациями, а также получат необходимые софт-скилы для работы в индустрии.

"Спорт давно стал бизнесом с многомиллионной аудиторией, и, без всяких сомнений, будет одним из главных entertainment-направлений в будущем. Поэтому мы хотим помочь новичкам разобраться в этой сфере — с точки зрения ее главного драйвера, маркетинга. Здесь есть много своих нюансов и особенностей, которые нужно знать и учитывать. Но в то же время спорт — это индустрия с эмоциями, преданными последователями и огромными возможностями", — отмечает Иван Ляшенко, маркетинг-директор холдинга Parimatch и один из менторов курса.

Курс Sports Marketing в первую очередь заточен на практическое выполнение заданий. Во время обучения студенты будут работать над индивидуальными и групповыми проектами, а также домашними заданиями, получая обратную связь от менторов-преподавателей. В рамках курса учащиеся также смогут побывать за кулисами больших спортивных организаций и посмотреть, как устроена работа у ведущих игроков рынка. Среди менторов — эксперты из Parimatch Ukraine и Parimatch Tech.

"Мы запускаем курс по спортивному маркетингу, потому что уверены в своей экспертизе, которую оттачивали долгие годы. А также — потому что чувствуем желание поделиться нашими знаниями и опытом. Менторы курса — это специалисты, которые сотрудничают с крупнейшими игроками мирового рынка (Juventus, Leicester, La Liga, сильнейшими украинскими клубами, организациями и спортсменами) и понимают, как работает индустрия. Формат Parimatch Tech Academy идеально подходит под наши цели: академия уже готовит высококлассных специалистов, которые могут сразу же давать результат", — подчеркивает Наталия Гилевич, CEO Region UA.

Обучение на программе начинается 3 августа и продлится два месяца. Оно будет проходить как онлайн, так и офлайн в ивент-пространстве PMHUB. По результатам курса лучшие выпускники получат предложение об оплачиваемой стажировке в Parimatch Ukraine.

Отбор на курс состоит из трех этапов. Сначала кандидату нужно заполнить онлайн-форму до 15 июля, затем — выполнить тестовые онлайн-задания, а в конце пройти мотивационное интервью. Результаты апликанты получат от команды академии с 23 июля, а старт обучения — 3 августа.