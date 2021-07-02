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Восемь голов в спарринге Динамо, Рамос выбрал ПСЖ, Месси стал свободным агентом. Главные новости за 1 июля 

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А также арбитры на матч Украины и 85-миллионный трансфер Санчо 

Восемь голов в спарринге Динамо, Рамос выбрал ПСЖ, Месси стал свободным агентом. Главные новости за 1 июля 

Фото: Офіційний сайт ФК Динамо Київ/Автор - невідомий

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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 1 июля

Динамо начало сбор с результативной ничьи

Вчера киевское “Динамо” провело свой первый спарринг на сборе в Швейцарии. В матче с вице-чемпионом Швейцарии “Базелем” было забито восемь голов – игра завершилась со счетом 4:4. Два гола забили потенциальные новички “Динамо” Антюх и Коробенко, также по голу забили Сирота и Леднев. Свой второй спарринг “Динамо” проведет в субботу против “Лозанны”.

Результативным получился и спарринг “Зари”. Команда Виктора Скрипника забила 22 гола любительскому “Макуспору”.

На матче Украина – Англия будут работать немецкие рефери

Матч 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия рассудит немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом. На линиях ему будут помогать соотечественники Марк Борш и Штефан Лупп. Обязанности четвертого арбитра исполнит Карлос дель Серро Гранде. Арбитр системы VAR – Марко Фритц. Ранее Брих уже работал на матче сборной Украины на Евро, рассудив игру с Нидерландами.

Манчестер Юнайтед заплатил 85 млн за Санчо

21-летний английский вингер Джейдон Санчо официально сменил “Боруссию” Дортмунд на “Манчестер Юнайтед”. Немецкий клуб получил компенсацию в 85 млн евро, возможны бонусы. 15% от трансфера получит первый клуб Санчо “Манчестер Сити”. В четырех сезонах за “Боруссию” Санчо провел 135 поединков, забил 50 мячей и сделал 64 голевые передачи.

Серхио Рамос станет игроком ПСЖ

Центральный защитник Серхио Рамос подпишет с французским "Пари Сен-Жермен" контракт до 2023 года. Экс-игроку “Реала” поступило два предложения из АПЛ, одно из них было финансово выгоднее парижского, но 35-летний защитник выбрал чемпионат Франции, отмечает RMC Sport.

Истек контракт Месси с Барселоной

30 июня закончилось действие контракта Лионеля Месси с "Барселоной". В прессе давно ходила информация о том, что стороны вот-вот должны договориться о новом соглашении, но каждый раз дата переносилась. В конце концов, ни "Барселона", ни Месси до сих пор не объявили о новом контракте. Это означает, что Лионель с первого июля стал свободным агентом и теперь может заключать соглашения с любым другим клубом. Ожидается, что Месси все же останется в “Барселоне”, а контракт официально будет подписан после согласования юридических деталей с Ла Лигой.

Трансферы в УПЛ

Вчера закончилось действие контрактов и у нескольких футболистов в клубах УПЛ. “Мариуполь” покинули Евгений Гальчук, Игорь Тищенко, Игорь Кирюханцев, Назарий Муравский и Эльдар Кулиев, "Днепр-1" объявил об уходе Заури Махарадзе, Александра Сафронова, Дугласа и Лукаса Тейлора, а “Черноморец” расстался с Ринаром Валеевым, Артемом Ковбасой, Артемом Козаком и Дмитрием Поспеловым. Готовы клубы УПЛ и продавать футболистов. "Днепр-1" планирует выручить пять млн евро за Артема Довбика (FCDnipro.​com), а “Динамо” продаст Георгия Бущана за 15 млн евро (Динамо Киев Inside). Был вчера и входящий трансфер. Хавбек Сергей Политыло подписал контракт с ФК "Львов".

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