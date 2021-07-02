Спарринг Динамо, выбор Рамоса и свободный агент Месси. Главные новости за 1 июля. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 1 июля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Товарищеский матч киевского "Динамо", бригада арбитров на поединок Украины и Англии, но и это не все наши новости на сегодня. Джейдон Санчо покинул Дортмунд и переехал в Манчестер, Серхио Рамос сменит одну столицу на другую, а Лионель Месси стал свободным агентом. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.