Спарринг Динамо, выбор Рамоса и свободный агент Месси. Главные новости за 1 июля. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 1 июля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеВосемь голов в спарринге Динамо, Рамос выбрал ПСЖ, Месси стал свободным агентом. Главные новости за 1 июля
Товарищеский матч киевского "Динамо", бригада арбитров на поединок Украины и Англии, но и это не все наши новости на сегодня. Джейдон Санчо покинул Дортмунд и переехал в Манчестер, Серхио Рамос сменит одну столицу на другую, а Лионель Месси стал свободным агентом. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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