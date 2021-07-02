В США на 98-м году умер легендарный Матвей Черкасский

Сегодня днем ​​по украинскому времени в Нью-Йорке ушел из жизни один из могикан нашего тренерского корпуса - легендарный Матвей Черкасский. Этот уникальный человек прожил достаточно солидный век - 97 с половиной лет, во время которых на его долю выпало немало серьезных испытаний. Одно из них он прошел в молодом возрасте, когда во время Второй мировой войны был тяжело ранен в ногу. Ему угрожала ампутация, однако пострадавший уговорил хирургов этого не делать. В дальнейшем на Черкасского ждало десять операций, в результате чего поврежденная нога стала немного короче. Однако этот недостаток не стал препятствием в желании молодого человека проявить себя в футболе.

Через два года после окончания войны Матвей Черкасский дебютировал в составе "Пищевика" из родной Одессы, за который в первом же сезоне забил 14 мячей. В дальнейшем в его карьере были также выступления за одесские "Спартак", "Металлург", ОДО / CКВО, а также "Авангард" из Желтых Вод. Именно в этом любительском коллективе в 34-летнем возрасте он начал работу на тренерской стезе. И стоит отметить: это Черкасскому удавалось неплохо. Получив путевку в класс "Б" и дебютировав в нем в 1960-м, в течение двух лет "Авангард" пытался проявить себя с лучшей стороны на новом уровне. В частности, под руководством Матвея Черкасского коллектив из Желтых Вод занял пятое место среди 19 участников, что считалось большим успехом.

В 1962 году молодой специалист вернулся в Одессу, где был наставником тамошнего СКА. В дальнейшем в родном городе Черкасский провел в общей сложности четырнадцать лет, львиная доля которых пришлась на главную команду приморского города - "Черноморец". Кроме тренерской работы, Матвею Леонтьевичу приходилось также выполнять функции селекционера. Не счесть всех футболистов, которых он в разные годы пригласил в Одессу. Большинство из них так и осталась жить в ней.

Матвей Черкасский сидит слева возле Виктора Прокопенко

Несмотря на различные интриги и преграды, которые искусственно создавались для тренера за его еврейское происхождение, Черкасский достойно держал удар. Правда, время от времени ему все же приходилось покидать Одессу. Было это четыре раза, когда он откликался на предложения других команд. Стоит отметить, что ни разу специалист не изменял Украине, работая в винницком "Локомотиве", днепропетровском "Днепре" и херсонском "Локомотиве" / "Кристалле".

Много лет Матвей Леонтьевич Черкасский работал в СДЮШОР «Черноморец», где воспитал не один десяток умелых игроков. Многие из них успешно играли в высшей лиге чемпионатов СССР, Украины и других стран.

Когда распался Советский Союз, в 1992 году опытный специалист эмигрировал с семьей в США, где продолжал тренерскую деятельность в "Черноморце" (Нью-Йорк). В течение нескольких десятилетий он занимался воспитанием юных футболистов этого клуба, и несмотря на возраст, оставался удивительно подвижным, энергичным и с настоящим одесским чувством юмора.

Около семи лет назад на Аллее футбольной славы "Черноморца" была открыта именная звезда Матвея Черкасского, инициатором появления которой стал его давний коллега и друг, президент Ассоциации ветеранов спорта США Эдвард Лучин.

Имея сильное сердце и отменную память, Матвей Леонтьевич долгое время не чувствовал серьезных проблем со здоровьем. Даже несмотря на перелом шейки бедра, что в пожилом возрасте считается непростым испытанием, он мог прожить с американским искусственным суставом еще не один год. Однако коррективы со знаком "минус" в жизни легендарной личности внес коварный Cоvid-19 ...

Футбольная общественность Украины глубоко скорбит в связи с кончиной Матвея Черкасского и выражает соболезнования родным и близким этого человека.