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Начинаем с болгарками. Жилстрой-1 узнал соперников по первому раунду женской ЛЧ

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Харьковчанкам предстоит долгий путь в группу

Начинаем с болгарками. Жилстрой-1 узнал соперников по первому раунду женской ЛЧ

womensfootball.com.ua

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Харьковский "Жилстрой-1" узнал соперников по итогам жеребьевки первого раунда в женской Лиге чемпионов УЕФА 2021/2022.

На этой стадии Пути чемпионов сыграют 43 команды - чемпионы ассоциаций с рейтингом от восьмого и ниже. Участники были разбиты на 11 мини-турниров: 10 турниров пройдут с участием четырех команд и еще один - с участием трех.

По результатам жеребьевки в полуфинале группы 10 "Жилстрой-1" встретится с болгарской "Софией", после чего сыграет в финале/матче за третье место с победителем дуэли между словенским "Помурьем" и латвийской РФШ. Хозяева мини-турниров будут определены позже.

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Женская Лига чемпионов-2021/2022. путь чемпионов

Первый раунд. группа 10

Полуфиналы

"Жилстрой-1" (Украина) - "София" (Болгария)

"Помурье" (Словения) - РФШ (Латвия)

Победители 11-ти финалов попадут во второй раунд, куда три команды получили прямой пропуск. Во втором раунде будет разыграно семь путевок в групповой этап.

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В статье: Жилстрой-1 (Харьков)
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Источник:
УАФ

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