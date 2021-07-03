Италия и Испания шагают в полуфинал Евро, Ворскла подписала форварда. Главные новости за 2 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 2-е июля.

Наиболее статусной парой четвертьфиналов нынешнего Евро стала игра Италии и Бельгии. Команды вихрем прошлись по групповому этапу, взяв максимум, после чего, уже не столь уверенно, оставили позади стадию 1/8. Многие называли эту игру преждевременным финалом. Итальянцы начали интереснее, дважды забив еще в первом тайме. Перед перерывом "красные дьяволы" один гол отквитали, однако на большее у них не хватило сил. Команда Манчини шагает в полуфинал и подтверждает статус одной из лучших сборных текущего турнира.

Сборная Швейцарии и Испании подарили еще один драматический матч. На сей раз очный. В 1/8 финала обе сборные вынуждены были играть более 90 минут. Это же их ожидало и в пятницу. "Красная фурия" еще в первом тайме повела в счете (снова на помощь пришел автогол), однако "нати" не сдались и смогли после перерыва сравнять счет. Игра выровнялась, но после этого Ремо Фройлер заработал прямую красную. Испанцы перешли в серьезное наступление, но не смогли сломить соперника ни в основное время, ни в дополнительное. По итогу обе сборные били с точки, где лучше всех проявил себя Унаи Симон. 3:1 в серии пенальти в пользу испанцев и тяжелейший проход в полуфинал.

"Ворскла" объявила о новом трансфере. Контракт с клубом, по данным официального сайта, подписал украинский форвард нигерийского происхождения Адеринсола Эсеола. Детали не называются. До этого Эсеола выступал за казахский "Кайрат", в составе которого отыграл три сезона. Статистика приличная - 98 матчей, 44 гола. В Украине Эсеола играл за "Десну", "Александрию", "Зирку" и "Арсенал-Киев". Адеринсола рассматривается тренерским штабом как замена Владиславу Кулачу, который не продлил контракт с командой.

Существует вероятность, что символический старт украинского сезона, ввиде матча за Суперкубок, будет перенесен на несколько месяцев. Об этом передает Meta Ratings. По их данным, инициатором этого решения выступает киевское "Динамо". Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий подтвердил информацию, заявив, что украинским сборникам может понадобиться дополнительное время для восстановления после Евро. Пока что датой матча за Суперкубок остается 24-е июля. Перенести игру могут на сентябрь.

Один из лидеров нынешней сборной Германии больше не сыграет за "Бундестим". Речь идет о Тони Кроосе, который решил завершить свою международную карьеру. Об этом игрок заявил при помощи своих социальных сетей. Тони заявил, что хочет полностью сосредоточиться на своих целях в мадридском "Реале". За немецкую сборную полузащитник отыграл 106 матчей и забил 17 голов. В 2014-м году стал победителем Чемпионата мира. Последним турниром в его международной карьере стал Евро-2020, откуда он вылетел на стадии 1/8 финала.

Очень неожиданный трансфер провернул серебряный призер немецкого первенстве. "РБ Лейпциг" объявил о переходе Андре Силвы из "Айнтрахта". Сумма сделки составила 23 миллиона евро, а контракт с португальцем был подписан до лета 2026-го года. Форвард весьма ударно провел прошедший сезон, забив 29 голов и отдав десять голевых передач в 34-х матчах.