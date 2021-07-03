УЕФА снова запретил клубам из Крыма играть в российском чемпионате и претендовать на еврокубки

Президент крымского футбольного союза Юрий Ветоха рассказал об очередном запрете УЕФА на участие клубов, которые играют в оккупированном Россией Крыму, в чемпионате России и еврокубках:

"У нас была встреча с коллегами из УЕФА. Мы задали вопрос в лоб. Уже прошло шесть лет, мы провели шесть чемпионатов, поэтому смогут ли наши клубы надеяться на участие в европейских футбольных турнирах, как вы нам обещали, или в российском чемпионате? На что коллеги из УЕФА четко сказали, что в ближайшее время наши клубы не смогут участвовать ни в европейских футбольных соревнованиях, ни в российском чемпионате. УЕФА аргументирует свою позицию тем, что большинство стран ООН считают Крым территорией Украины", - сказал Ветоха.

Напомним, что в феврале 2014-го года российские войска аннексировали Крымский полуостров и незаконно установили там свою власть. С тех пор из официальных футбольных мероприятий там только Чемпионат Крыма, и то под специальной эгидой УЕФА без всякой независимости.