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УЕФА снова запретил клубам из Крыма играть в российском чемпионате и претендовать на еврокубки

Общие новости
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(3 голосов)

"Но вы держитесь"

УЕФА снова запретил клубам из Крыма играть в российском чемпионате и претендовать на еврокубки

Новина українською

Президент крымского футбольного союза Юрий Ветоха рассказал об очередном запрете УЕФА на участие клубов, которые играют в оккупированном Россией Крыму, в чемпионате России и еврокубках:

"У нас была встреча с коллегами из УЕФА. Мы задали вопрос в лоб. Уже прошло шесть лет, мы провели шесть чемпионатов, поэтому смогут ли наши клубы надеяться на участие в европейских футбольных турнирах, как вы нам обещали, или в российском чемпионате?

На что коллеги из УЕФА четко сказали, что в ближайшее время наши клубы не смогут участвовать ни в европейских футбольных соревнованиях, ни в российском чемпионате. УЕФА аргументирует свою позицию тем, что большинство стран ООН считают Крым территорией Украины", - сказал Ветоха.

Напомним, что в феврале 2014-го года российские войска аннексировали Крымский полуостров и незаконно установили там свою власть. С тех пор из официальных футбольных мероприятий там только Чемпионат Крыма, и то под специальной эгидой УЕФА без всякой независимости.

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В статье: УЕФА Уефа Крым
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Комментарии (16)
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Olegyurchak (Хмельницький )
03.07.2021 в 16:43
Що, навіть "Північний потік" не допомагає?
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+3
-2
Ten0N (Leopolis)
03.07.2021 в 17:17
Так він потік)
Ответить
0
0
Smooth da Hustler (Львів)
03.07.2021 в 16:39
Чего же уверенные в себе мишебратья , в наглую не примут крымские команды в свой чемп, а потому что мажорики не хотят исключения из уефа и фифа, хоть чего-то боятся
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+6
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
03.07.2021 в 16:42
Так вони вже приймали у 2014, але ненадовго
Ответить
0
0
avatar
Сумчанин (Сумы)
03.07.2021 в 16:18
Ответить
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
03.07.2021 в 16:13
Хай смокчуть. Тепер це рівень чемпу району.
Ответить
+11
-2
Header (Черкассы)
03.07.2021 в 16:11
Все правильно. Пусть обтекают.
Ответить
+11
-2
viajador (то є Кошмари City)
03.07.2021 в 16:09
Порішають... Малороси за гроші зіллють мати рідну, а у великоросів грошей на купівлю і малоросів, і европейців вистача.
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+3
-12
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
03.07.2021 в 16:12
Х тобі в дупу
Ответить
+9
-2
Джин Тоник (R)
03.07.2021 в 16:24
Любишь такое
+2
-6
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
03.07.2021 в 16:43
Скільки ж у тебе акаунтів, козломордий?
+4
-3
avatar
Serega1111 (Киев)
03.07.2021 в 16:30
Пока что, судя по всему у вяликоросав хватает бабла только на то, чтобы им периодически хе..ом по губам водили
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+6
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
03.07.2021 в 16:45
Ти як завжди, кошмарний придурок.
Ответить
+1
-1
Джин Тоник (R)
03.07.2021 в 16:08
Это хорошо.В Крыму сильно жарко играть в футбол по полям.Спасибо за хороший отдых Крымчанам.
Ответить
+3
-8
avatar
Serega1111 (Киев)
03.07.2021 в 16:24
Болт им в рот твоим крысчанам и тебе вместе с ними
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+7
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
03.07.2021 в 16:46
Якщо так "хорошо", то чому постійно це питання підіймають?
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+2
-1


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