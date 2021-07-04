Поражение Украины на Евро, триумф Дании, проблемы Десны. Главные новости за 3 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 3 июля

Видимо, не так, как мы все того хотели. На равных противостоять сборной Англии удалось только половину первого тайма. Но на тот момент счет уже был не в пользу сине-желтых, ведь Кейн забил уже на четвертой минуте игры. Из-за травмы Сергея Кривцова пришлось еще в первом тайме менять тактику, но в целом на перерыв сборная Украины шла с надеждой на лучшее. Вот только в начале второго тайма подопечные Шевченко провалились и позволили Магуайру и Кейну забить два абсолютно идентичных гола. На 63-й еще и Хендерсон отметился. Сил и идей, как забить хотя бы гол престижа, у украинских футболистов не было - 0:4 в пользу сборной Англии.

Соперником английской команды будет сборная Дании, которая одолела Чехию. Красно-белым удалось забить быстрый мяч - отличился Дилэни. А под конец первого тайма Дольберг закрепил преимущество. Чехи настойчиво искали пути к воротам Каспер Шмейхель и в середине второго тайма Патрик Шик один мяч отыграл. Для чешского форварда этот гол стал пятым на турнире, и он сравнялся с Криштиану Роналду в гонке бомбардиров. Но превзойти португальца Шик не сможет, ведь его команда так и не отыгралась - 1:2 в пользу Дании. Полуфинал Англия - Дания состоится седьмого июля.

По информации журналиста Олега Ящука (один из авторов программы Футбольный формат на Эспрессо ТВ), серьезные финансовые трудности переживают донецкий "Олимпик" и черниговская "Десна". Эти команды рискуют не выйти на старт на следующий сезон. Сообщается, что представители черниговского клуба поехали в Москву на встречу с главным акционером, чтобы попытаться убедить того оставить клуб в элите. Ситуация с "Олимпиком" и "Десной" ставит под сомнение расширение УПЛ. Ящук располагает информацией, что эти клубы могут заменить "Минай" и восстановленный харьковский "Металлист".

Команда Мирчи Луческу провела второй спарринг на сборах, на этот раз соперником стала "Лозанна". Как и с "Базелем", киевляне подписали мировую, правда, на этот раз не такую ​​эффектную. Пропустив в начале второго тайма, "Динамо" отыгралось с помощью пенальти, реализованного Жерсоном Родригесом. Также отмечаем, что полтавская "Ворскла" уступила "Ужгороду", который вышел из Второй в Первую лигу, со счетом 2:3.

В матче против Бельгии досрочно покинул поле Леонардо Спинаццола. Травма у левого защитника, который дважды признавался лучшим игроком матча на Евро-2020, оказалась более чем серьезная. Он не только не сыграет до конца турнира, но и пропустит минимум четыре месяца в следующем сезоне. После того, как стал известен предварительный диагноз, Роберто Манчини заявил, что победу над Бельгией команда посвящает именно Спинаццоле.

Сборная Бразилии минимально обыграла Чили. Единственный гол забил Лукас Пакета сразу после перерыва. При этом почти весь второй тайм бразильцы играли в меньшинстве после удаления Жезуза за грубый фол. У соперника были возможности отыграться, но все же 1:0. Бразилия сыграет в полуфинале с Перу, который обыграл Парагвай в серии пенальти. Интересно, что парагвайцы сравняли счет на 90-й минуте, и избежали досрочного поражение в серии пенальти, но так и не воспользовались своим шансом.