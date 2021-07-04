Украина - Англия, почему Довбик не в Динамо, Футболы - настоящие палачи | ТаТоТаке №239
Шоу по итогам разгрома от англичан
Скриншот з каналу ТаТоТаке
Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив пробуют на пальцах объяснить, почему в сборной Украины не было ни одного шанса против этой Англии. Был ли все равно позитив в игре нашей команды? Что не так делал Шевченко? Могло ли пойти по-другому?
Кроме того в выпуске - детали и обсуждения бана крупнейшего из украинских футбольных каналов, о том, сколько раз Довбик мог перейти в "Динамо" и почему футболистам сборной важно давать интервью на украинском языке.
- 0.00 Анонс
- 2.17 Украина на уровне Англии
- 2.53 А что со стартом?
- 4.43 Розовые очки - об пол
- 11.12 Есть, есть телека матча!
- 14.25 Про каплю в море
- 16.43 Мы сняли английское проклятие
- 19.54 Что мог сделать Шевченко?
- 23.37 Саугтейт - физрук?
- 25.34 В 2006-м было лучше
- 27.20 И пусть Евро не затмит нам глаза!
- 31.13 Шевченко хуже Шилгавы
- 33.35 Украину никто не запомнит
- 34.43 А кто-то пойдет на повышение?
- 37.07 Главное достижения сборной и мама Сенькива
- 38.39 Почему Довбик не в "Шахтере" или "Динамо"?
- 41.13 Украинский язык и сборная. Где и почему?
- 44.18 Инсайд о "Днепр-1"
- 46.21 Почему ютуб удалил канал Goalnet? Сенькив поддерживает "Футболы"
- 57.40 Ставка от Сенькива
- 58.10 Прощание
- 58.38 Бекстейдж
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Удар ниже пояса. Акценты зрителя на игре Украины с Англией
- Ярмоленко: Нас надломил быстрый гол, но мы уступили одной из лучших команд мира
- Расписание и результаты Евро-2020
- Источник: Днепр-1 определился с ценой за Довбика
- Девушка дня. Главная фанатка молодой звезды сборной Италии Федерико Кьезы. ФОТО
- Неплохо перекусил. Холанд потратил 500 тысяч евро на ужин в Греции. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...