Украина - Англия, почему Довбик не в Динамо, Футболы - настоящие палачи | ТаТоТаке №239

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив пробуют на пальцах объяснить, почему в сборной Украины не было ни одного шанса против этой Англии. Был ли все равно позитив в игре нашей команды? Что не так делал Шевченко? Могло ли пойти по-другому?

Кроме того в выпуске - детали и обсуждения бана крупнейшего из украинских футбольных каналов, о том, сколько раз Довбик мог перейти в "Динамо" и почему футболистам сборной важно давать интервью на украинском языке.