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Украина - Англия, почему Довбик не в Динамо, Футболы - настоящие палачи | ТаТоТаке №239

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Шоу по итогам разгрома от англичан

Украина - Англия, почему Довбик не в Динамо, Футболы - настоящие палачи | ТаТоТаке №239

Скриншот з каналу ТаТоТаке

Новина українською

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив пробуют на пальцах объяснить, почему в сборной Украины не было ни одного шанса против этой Англии. Был ли все равно позитив в игре нашей команды? Что не так делал Шевченко? Могло ли пойти по-другому?

Кроме того в выпуске - детали и обсуждения бана крупнейшего из украинских футбольных каналов, о том, сколько раз Довбик мог перейти в "Динамо" и почему футболистам сборной важно давать интервью на украинском языке.

  • 0.00 Анонс
  • 2.17 Украина на уровне Англии
  • 2.53 А что со стартом?
  • 4.43 Розовые очки - об пол
  • 11.12 Есть, есть телека матча!
  • 14.25 Про каплю в море
  • 16.43 Мы сняли английское проклятие
  • 19.54 Что мог сделать Шевченко?
  • 23.37 Саугтейт - физрук?
  • 25.34 В 2006-м было лучше
  • 27.20 И пусть Евро не затмит нам глаза!
  • 31.13 Шевченко хуже Шилгавы
  • 33.35 Украину никто не запомнит
  • 34.43 А кто-то пойдет на повышение?
  • 37.07 Главное достижения сборной и мама Сенькива
  • 38.39 Почему Довбик не в "Шахтере" или "Динамо"?
  • 41.13 Украинский язык и сборная. Где и почему?
  • 44.18 Инсайд о "Днепр-1"
  • 46.21 Почему ютуб удалил канал Goalnet? Сенькив поддерживает "Футболы"
  • 57.40 Ставка от Сенькива
  • 58.10 Прощание
  • 58.38 Бекстейдж

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В статье: ТаТоТаке
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