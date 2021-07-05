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Поражение Шахтера, претенденты на Ярмоленко, успех Месси. Главные новости за 4 июля. Аудио

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Поражение Шахтера, претенденты на Ярмоленко, успех Месси. Главные новости за 4 июля. Аудио

UA-Футбол

Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 4 июля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

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Сборная Украины вернулась домой, а "Шахтер" впервые проиграл при Роберто Де Дзерби, но и это не все наши новости на сегодня. Интерес зарубежных клубов к защитнику "горняков" и украинскому вингеру "Вест Хэм Юнайтед", выход Аргентины в полуфинал Копа Америка и возвращение Патрика Виейра в АПЛ. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
05.07.2021 в 09:59
показательное фото португальского лакированного дельфинчика - это он так ласково держит Дибалу...
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