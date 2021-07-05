Поражение Шахтера, претенденты на Ярмоленко, успех Месси. Главные новости за 4 июля. Аудио

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Сборная Украины вернулась домой, а "Шахтер" впервые проиграл при Роберто Де Дзерби, но и это не все наши новости на сегодня. Интерес зарубежных клубов к защитнику "горняков" и украинскому вингеру "Вест Хэм Юнайтед", выход Аргентины в полуфинал Копа Америка и возвращение Патрика Виейра в АПЛ. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.