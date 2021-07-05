Поражение Шахтера, претенденты на Ярмоленко, успех Месси. Главные новости за 4 июля. Аудио
Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола
UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 4 июля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Сборная Украины вернулась домой, а "Шахтер" впервые проиграл при Роберто Де Дзерби, но и это не все наши новости на сегодня. Интерес зарубежных клубов к защитнику "горняков" и украинскому вингеру "Вест Хэм Юнайтед", выход Аргентины в полуфинал Копа Америка и возвращение Патрика Виейра в АПЛ. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ты хорош лишь настолько, насколько был в последнем матче. Итоги 1/4 финала Евро-2020
- Степаненко: За месяц пережит спектр эмоций. Главное, что осталось - благодарность фанатам
- Пока желания не совпадают с возможностями. Какое будущее у сборной? Аудиомнение #104
- "О таком поступке должна знать вся страна". Известно, куда Ярмоленко отправит премиальные с Евро
- Яремчук, Макаренко и Степаненко танцуют в раздевалке, Морозюки празднуют в фан-зоне. ВІДЕО
- Девушка дня. Главная фанатка молодой звезды сборной Италии Федерико Кьезы. ФОТО
Новости по теме
- 07:16 Украинские Поражение Украины на Евро, триумф Дании, проблемы Десны. Главные новости за 3 июля
- 10:17 Зарубежные Любитель перекусить, отличник в учебе и спаситель детей. Необычные истории игроков сборной Англии
- 06:28 Украинские Италия и Испания шагают в полуфинал Евро, Ворскла подписала форварда. Главные новости за 2 июля
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Red_Cat (Салоники)
05.07.2021 в 09:59
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...