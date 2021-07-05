УАФ опубликовала видео, как на Троещине во дворе дети поют гимн перед началом игры
Футбол объединяет страну
Скриншот: УАФ
Юные киевские футболисты в одном из дворов Троещины перед игрой в футбол положили руку на сердце и исполнили гимн Украины.
К сожалению на видео плохо слышно, так как видео было снято из окна многоэтажки. Таким образом, дети подражали своим старшим кумирам выступающим на чемпионате Европы-2020.
"Футбол объединяет страну.
Это еще одна наша победа!
Слава Украине"- пишет УАФ в Instagram.
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Источник:УАФ
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Комментарии (6)
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
05.07.2021 в 15:33
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oda1979 (Запорожье)
05.07.2021 в 15:20
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Olegyurchak (Хмельницький )
05.07.2021 в 16:30
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
05.07.2021 в 16:57
0
0
Динамист (Киев)
05.07.2021 в 15:16
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+9
0
Я так думаю... (КиЇв)
05.07.2021 в 15:10
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+9
0
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