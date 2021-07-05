УАФ опубликовала видео, как на Троещине во дворе дети поют гимн перед началом игры

Юные киевские футболисты в одном из дворов Троещины перед игрой в футбол положили руку на сердце и исполнили гимн Украины.

К сожалению на видео плохо слышно, так как видео было снято из окна многоэтажки. Таким образом, дети подражали своим старшим кумирам выступающим на чемпионате Европы-2020.