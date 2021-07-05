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УАФ опубликовала видео, как на Троещине во дворе дети поют гимн перед началом игры

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(4 голосов)

Футбол объединяет страну

УАФ опубликовала видео, как на Троещине во дворе дети поют гимн перед началом игры

Скриншот: УАФ

Новина українською

Юные киевские футболисты в одном из дворов Троещины перед игрой в футбол положили руку на сердце и исполнили гимн Украины.

К сожалению на видео плохо слышно, так как видео было снято из окна многоэтажки. Таким образом, дети подражали своим старшим кумирам выступающим на чемпионате Европы-2020.

"Футбол объединяет страну.
Это еще одна наша победа!
Слава Украине"- пишет УАФ в Instagram.

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В статье: Украина
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Источник:
УАФ

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Комментарии (6)
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
05.07.2021 в 15:33
Як промінь світла. Значить є в України майбутнє.
Ответить
+4
0
oda1979 (Запорожье)
05.07.2021 в 15:20
Плять.. уже и детей в этот позор втягивают..
Ответить
+1
-11
Olegyurchak (Хмельницький )
05.07.2021 в 16:30
Довбойоб.
Ответить
+1
0
oda1979 (Запорожье)
05.07.2021 в 16:57
Это ты идиот. Дети спели гимн - отлично. Какое к этому имеет отношение Павелко со своими пиарщиками?? Право, страна полна идиотами..
0
0
avatar
Динамист (Киев)
05.07.2021 в 15:16
Красавцы,что тут сказать.
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+9
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
05.07.2021 в 15:10
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+9
0


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