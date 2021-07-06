Игорь Мирошниченко указал, как украинские флаги побросали на землю после встречи сборной

Бывший спортивный журналист Игорь Мирошниченко выразил недовольство тем, что произошло в Борисполе после прилета сборной Украины.

В аэропорту собрались тысячи украинцев с национальной символикой, чтобы поприветствовать команду. Однако, после мероприятия было замечено, что флаги выбросили как мусор.

Общественный и политический деятель, народный депутат Украины VII созыва Игорь Мирошниченко у себя на странице Facebook указал, что для встречи команды Андрея Шевченко был задействован админресурс.

"Ненавижу, когда телевидение пытается совать мне в голову фуфло. Как у бывшего телевизионщика и политика, извините, у меня профессиональная деформация.

Поэтому, там, где большинство из вас видит, как горячие болельщики массово в аэропорту встречают национальную сборную, я вижу только организованную группу людей, которых то ли за деньги, то ли за другие преференции, или с использованием админресурса, привезли в аэропорт и раздали одинаковые новенькие флаги на новеньких удочках.

Флагов, как бывает в таких случаях, больше, чем знаменосцев, поэтому приходится носить по несколько в каждой руке. Ну, а когда миссия выполнена, национальные флаги выбрасывают вниз на кучу, как мусор.

Именно тот мусор, за который игроки и тренер сборной полиглот Андрюша Шевченко имеет всех нас, украинцев. Потому что выполнив обязательную ритуальную процедуру с выполнением "славня", англо-италоязычный главный тренер из Двиркивщины не смог выдавить из себя пару слов благодарности на украинском тем, кто действительно за сборную искренне болел и, возможно, среди организованной толпы искренне, а не по принуждению, затесался.

До тех пор, пока публичным русскоязычным лицам в стране принудительно не доставят переводчиков, а мы не заставим общим осуждением их невежества себя уважать, ничего в Украине не изменится", - написал Мирошниченко.