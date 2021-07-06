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Игорь Мирошниченко указал, как украинские флаги побросали на землю после встречи сборной

Общие новости
(3 голосов)

Он выразил свое недовольство по поводу этой ситуации

Игорь Мирошниченко указал, как украинские флаги побросали на землю после встречи сборной

Фото: Facebook

Новина українською

Бывший спортивный журналист Игорь Мирошниченко выразил недовольство тем, что произошло в Борисполе после прилета сборной Украины.

В аэропорту собрались тысячи украинцев с национальной символикой, чтобы поприветствовать команду. Однако, после мероприятия было замечено, что флаги выбросили как мусор.

Общественный и политический деятель, народный депутат Украины VII созыва Игорь Мирошниченко у себя на странице Facebook указал, что для встречи команды Андрея Шевченко был задействован админресурс.

"Ненавижу, когда телевидение пытается совать мне в голову фуфло. Как у бывшего телевизионщика и политика, извините, у меня профессиональная деформация.

Поэтому, там, где большинство из вас видит, как горячие болельщики массово в аэропорту встречают национальную сборную, я вижу только организованную группу людей, которых то ли за деньги, то ли за другие преференции, или с использованием админресурса, привезли в аэропорт и раздали одинаковые новенькие флаги на новеньких удочках.

Флагов, как бывает в таких случаях, больше, чем знаменосцев, поэтому приходится носить по несколько в каждой руке. Ну, а когда миссия выполнена, национальные флаги выбрасывают вниз на кучу, как мусор.

Именно тот мусор, за который игроки и тренер сборной полиглот Андрюша Шевченко имеет всех нас, украинцев. Потому что выполнив обязательную ритуальную процедуру с выполнением "славня", англо-италоязычный главный тренер из Двиркивщины не смог выдавить из себя пару слов благодарности на украинском тем, кто действительно за сборную искренне болел и, возможно, среди организованной толпы искренне, а не по принуждению, затесался.

До тех пор, пока публичным русскоязычным лицам в стране принудительно не доставят переводчиков, а мы не заставим общим осуждением их невежества себя уважать, ничего в Украине не изменится", - написал Мирошниченко.

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В статье: Андрей Шевченко Украина
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Комментарии (2)
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Fritz (Кузнецовск)
06.07.2021 в 08:22
Зробили картинку для телебачення, федерації, електорату і думають,що люди настільки тупі!!!
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Fishing 555 (Rivne)
06.07.2021 в 08:09
Я дивуюсь як їм ще морди не понабивали.
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