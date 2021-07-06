Травма Малиновского, матчи Шахтера и Динамо, перенос Суперкубка. Главные новости за 5 июля. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 5 июля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Ликвидация "Олимпика", грыжа и операция Руслана Малиновского, но и это не все наши новости на сегодня. Перенос Суперкубка Украины, товарищеские матчи донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо", переезд защитника "горняков" в Данию, а также трансферы сразу двух вратарей от СК "Днепр-1". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.