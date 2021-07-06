Детям с Троещины, которые пели гимн перед игрой, подарили мячи, одному оплатили обучение

На днях героям украинского интернета стали пятеро детей с Троещины, которые перед тем, как начать играть в футбол, спели гимн на площадке возле дома.

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола даже опубликовала соответствующий пост в одной из соцсетей, заявив, что «это еще одна наша победа».

Но история получила продолжение. Как сообщил автор видео Дмитрий Сирченко, историей заинтересовалась местная власть. Мальчиков разыскали и подарили им 5 мячей, 5 шарфов и бесплатные занятия в ФК Выгуровщина. Один из этих мальчишек уже занимался в ФК и каждый месяц платил за обучение.