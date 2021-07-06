Маркевич: Я, наверное, за то, чтобы ехать и играть на ЧМ в Россию, чтобы там звучал наш гимн
Мирон Богданович еще не сформировал окончательного мнения
УАФ
Глава комитета УАФ национальных сборных команд Украины Мирон Маркевич прокомментировал
– Я, наверное, за то, чтобы ехать и играть. Не просто играть, а чтобы там звучал наш гимн. Тем более, что у нас хорошая сборная. Я склоняюсь к тому, что надо ехать и показать хороший результат. Это если брать спортивную составляющую.
– Украинцы возмущаются, что мы едем на турнир в Россию, которая ведет против нас войну.
– Здесь тоже есть своя правда. И те правы, и те правы. Но можно же поехать и выиграть чемпионат. Я не участвовал в принятии этого решения.
– Наверное, надо было отказаться и от квалификации, когда стало известно, что турнир пройдет в Москве?
– Наверное. Мне тяжело сейчас что-то говорить, я только сегодня об этом прочитал. Все внимание было сконцентрировано на сборной Украины на Евро. Посмотрим, возможно, через день-два решение поменяется.
В первую очередь от этого страдают футболисты, которые старались и хотели попасть на такой серьезный форум. Футболисты, наверное, должны были ехать, а болельщики нет. Так мне кажется.
– Предвидены ли санкции за такой отказ?
– Этого я не знаю.
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