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Маркевич: Я, наверное, за то, чтобы ехать и играть на ЧМ в Россию, чтобы там звучал наш гимн

Общие новости
(2 голосов)

Мирон Богданович еще не сформировал окончательного мнения

Маркевич: Я, наверное, за то, чтобы ехать и играть на ЧМ в Россию, чтобы там звучал наш гимн

УАФ

Новина українською

Глава комитета УАФ национальных сборных команд Украины Мирон Маркевич прокомментировал запрет сборной Украины по пляжному футболу участвовать в ЧМ-2021, который пройдет с 21 по 29 августа в Москве.

– Я, наверное, за то, чтобы ехать и играть. Не просто играть, а чтобы там звучал наш гимн. Тем более, что у нас хорошая сборная. Я склоняюсь к тому, что надо ехать и показать хороший результат. Это если брать спортивную составляющую.

– Украинцы возмущаются, что мы едем на турнир в Россию, которая ведет против нас войну.

– Здесь тоже есть своя правда. И те правы, и те правы. Но можно же поехать и выиграть чемпионат. Я не участвовал в принятии этого решения.

– Наверное, надо было отказаться и от квалификации, когда стало известно, что турнир пройдет в Москве?

– Наверное. Мне тяжело сейчас что-то говорить, я только сегодня об этом прочитал. Все внимание было сконцентрировано на сборной Украины на Евро. Посмотрим, возможно, через день-два решение поменяется.

В первую очередь от этого страдают футболисты, которые старались и хотели попасть на такой серьезный форум. Футболисты, наверное, должны были ехать, а болельщики нет. Так мне кажется.

– Предвидены ли санкции за такой отказ?

– Этого я не знаю.

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В статье: Мирон Маркевич сборная Украины по пляжному футболу
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (3)
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friday13 (Івано-Франківськ)
06.07.2021 в 18:07
йопнувся? яка спортивна складова, яка правда? раніше не молов такого
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+1
0
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Динамо-машина (Киев)
06.07.2021 в 18:04
Вы все идиоты тут с нашим гимном? А толку, что он там прозвучит? Он им особо не режит ухо, им насрать на наш гимн, это не мы у них земли отжали, а они у нас!!!
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+1
-1
kalan-86 (Анкара)
06.07.2021 в 18:02
Мирон Богданович правий. Яка буда б краса щоб там звучав наш гімн і майорів наш прапор! Та й хлопцям повага за те, що вибороли для нашої країни квиток на великий форум!
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+1
-2


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