Маркевич: Я, наверное, за то, чтобы ехать и играть на ЧМ в Россию, чтобы там звучал наш гимн

Глава комитета УАФ национальных сборных команд Украины Мирон Маркевич прокомментировал запрет сборной Украины по пляжному футболу участвовать в ЧМ-2021 , который пройдет с 21 по 29 августа в Москве.

– Я, наверное, за то, чтобы ехать и играть. Не просто играть, а чтобы там звучал наш гимн. Тем более, что у нас хорошая сборная. Я склоняюсь к тому, что надо ехать и показать хороший результат. Это если брать спортивную составляющую.

– Украинцы возмущаются, что мы едем на турнир в Россию, которая ведет против нас войну.

– Здесь тоже есть своя правда. И те правы, и те правы. Но можно же поехать и выиграть чемпионат. Я не участвовал в принятии этого решения.

– Наверное, надо было отказаться и от квалификации, когда стало известно, что турнир пройдет в Москве?

– Наверное. Мне тяжело сейчас что-то говорить, я только сегодня об этом прочитал. Все внимание было сконцентрировано на сборной Украины на Евро. Посмотрим, возможно, через день-два решение поменяется.

В первую очередь от этого страдают футболисты, которые старались и хотели попасть на такой серьезный форум. Футболисты, наверное, должны были ехать, а болельщики нет. Так мне кажется.

– Предвидены ли санкции за такой отказ?

– Этого я не знаю.