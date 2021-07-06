Блохин, Демьяненко, Михайличенко, Протасов и прочие функционеры УАФ прошли вакцинацию
Легенды получили первую дозу вакцины Pfizer
Фото Павла Кубанова - УАФ
6 июля в Доме футбола проводилась вакцинация сотрудников УАФ, а также УПЛ, ПФЛ против COVID-19. Прививки проводила выездная прививочной бригада Центра первичной медицинской помощи.
В частности, прививки получили ветераны и легенды футбола - Олег Блохин, Анатолий Демьяненко, Алексей Михайличенко, Олег Протасов, Вадим Евтушенко, тренеры национальных сборных, среди которых Александр Петраков и Олег Кузнецов.
Отмечается, что использовалась вакцина Pfizer.
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Источник:УАФ
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