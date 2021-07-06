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Блохин, Демьяненко, Михайличенко, Протасов и прочие функционеры УАФ прошли вакцинацию

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Легенды получили первую дозу вакцины Pfizer

Блохин, Демьяненко, Михайличенко, Протасов и прочие функционеры УАФ прошли вакцинацию

Фото Павла Кубанова - УАФ

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6 июля в Доме футбола проводилась вакцинация сотрудников УАФ, а также УПЛ, ПФЛ против COVID-19. Прививки проводила выездная прививочной бригада Центра первичной медицинской помощи.

В частности, прививки получили ветераны и легенды футбола - Олег Блохин, Анатолий Демьяненко, Алексей Михайличенко, Олег Протасов, Вадим Евтушенко, тренеры национальных сборных, среди которых Александр Петраков и Олег Кузнецов.

Отмечается, что использовалась вакцина Pfizer.

Блохин, Демьяненко, Михайличенко, Протасов и прочие функционеры УАФ прошли вакцинацию - изображение 1Блохин, Демьяненко, Михайличенко, Протасов и прочие функционеры УАФ прошли вакцинацию - изображение 2Блохин, Демьяненко, Михайличенко, Протасов и прочие функционеры УАФ прошли вакцинацию - изображение 3Блохин, Демьяненко, Михайличенко, Протасов и прочие функционеры УАФ прошли вакцинацию - изображение 4
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В статье: УАФ коронавирус
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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kravaserega (Kyiv)
06.07.2021 в 22:06
Очень нужная информация
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Fishing 555 (Rivne)
06.07.2021 в 21:47
Значить їм скоро буде капут! Довго не протягнуть. Скоро буде їм скринька.
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