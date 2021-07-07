Первый финалист Евро, отказ пляжников от ЧМ, топ-трансфер ПСЖ. Главные новости за 6 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за вторник, 6 июля

В первом полуфинале встречались Италия и Испания. Фурия Роха значительно больше владела мячом, но пропустила первой на 60-й минуте - отличился Кьеза. Спасителем Испании стал Мората, который вышел на замену на 61-й, а на 80-й забил с паса Ольмо. Больше с игры никто не забивал, ни в основное время, ни в овертайме. Пришлось определять победителя в серии пенальти. И если Мората сравнял счет во время игры, то он свою команду подвел, не сумев переиграть Доннарумму с 11-метровой отметки. Италия по пенальти переиграла Испанию и теперь ожидает победителя пары Англия - Дания.

Давид Хочолава таки покинул донецкий клуб. 28-летний защитник продолжит карьеру в "Копенгагене" из Дании. Стороны подписали четырехлетний контракт. Сумма трансфера не разглашается, но, по информации СМИ, "Шахтер" получил 2.5 млн евро. Хочолава сыграл за "Шахтер" 83 матча, в которых забил три гола. До этого он выступал за "Черноморец".

По ту сторону океана определился первый финалист чемпионата Южной Америки. В полуфинале встретились Бразилия и Перу. Если на групповом этапе бразильцы победили 4:0, то на этот раз ограничились лишь одним забитым мячом. Его автором стал Пакета из "Лиона", но максимальную помощь ему оказал Неймар, который обыграл нескольких защитников и выкатил мяч на пустые ворота. В финале Бразилия сыграет с победителем пары Аргентина - Колумбия.

Сине-желтые завоевали право сыграть на чемпионате мира по пляжному футболу, заняв второе место в европейской квалификации (уступили Испании). Но есть одна проблема - финальный турнир чемпионата состоится в столице страны-агрессора Москве. Как следствие, УАФ и Ассоциация пляжного футбола решили отказаться от участия в финальной части Мундиаля. Украину на турнире заменит Швейцария.

Несмотря на неопределенность с "Олимпиком" (до сих пор не понятно, снимается донецкий клуб или нет, соответственно, кто его заменит в УПЛ), ПФЛ провела жеребьевку календаря на следующий сезон. В первом туре Первой лиги, который запланирован на 25 июля "Кривбасс" сыграет с "Минаем", "Металлист" поедет в гости к "Альянсу", "Ужгород" померяется силами с "Прикарпатьем", а "Оболонь" проэкзаменует "Подолье". Центральным матчем, наверное, можно считать поединок между "Агробизнесом" и "Волынью".

Ашраф Хакими стал одним из лучших игроков прошлого сезона в Серии А. Его семь голов и 10 результативных передач существенно помогли "Интеру" выиграть долгожданное скудетто. Но финансовые трудности заставляют миланский гранд продавать свой актив - покупателем стал ПСЖ, которому не трудно было выделить на переход такого игрока 60 млн евро.

"Ференцварош" победил косовскую "Приштину" 3:0, Харатин сыграл 89 минут, Зубков участия в игре не принимал. Эстонская "Флора" обыграла мальтийский "Хибернианс" 2:0, финский ХИК был сильнее "Будучности" из Черногории - 3:1, с таким же счетом "ЧФР" из Румынии одолел боснийский "Борац". "Жальгирис" победил североирландский "Линфилд" 3:1, северомакедонская "Шкендя" уступила словенской "Муре" 0:1. И лишь в матче люксембургской "Фоли" и "Линкольна" из Гибралтара была зафиксирована ничья - 2:2.