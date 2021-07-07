Италия в финале, отказ пляжников от ЧМ, переход игрока Шахтера. Главные новости за 6 июля. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 6 июля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Италия выходит в финал чемпионата Европы, "Шахтер" продает защитника в Данию, но и это не все наши новости на сегодня. По ту сторону океана люди узнали финалистов Копа Америка, сборная Украины по пляжному футболу отказалась ехать на чемпионат мира, "ПСЖ" официально оформил трансфер игрока миланского "Интера". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.