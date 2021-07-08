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Италия против Англии, Месси vs Неймар, аренда игрока Динамо. Главные новости за 7 июля. Аудио

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Италия против Англии, Месси vs Неймар, аренда игрока Динамо. Главные новости за 7 июля. Аудио

UA-Футбол

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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 7 июля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

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Англия выходит в финал чемпионата Европы, Аргентина и Бразилия встретятся в решающем поединка Кубка Америки, но и это не все наши новости на сегодня. "Динамо" отдает форварда в очередную аренду, рассматривает предложения по еще одному нападающему и играет вничью на сборах, а Вернидуб и Григорчук стартуют в Лиге чемпионов. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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