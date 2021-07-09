Динамо нашло форварда, Олимпик снялся с чемпионата, Рамос - игрок ПСЖ. Главные новости за 8 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 8 июля

В ближайшее время киевское “Динамо” подпишет 21-летнего белорусского нападающего Илью Шкурина, информируют ТаТоТаке и Игорь Бурбас. Шкурин провел последние полтора сезона в московском ЦСКА, а ранее выступал за белорусские “Витебск” и “Энергетик-БГУ”. Ожидается, что Шкурин присоединится к “Динамо” на втором сборе. Чемпион Украины возьмет форварда в аренду с правом выкупа.

Бывший капитан и центрбек мадридского “Реала” Серхио Рамос в качестве свободного агента присоединился к “Пари Сен-Жермен”. 35-летний Рамос подписал контракт с Парижем на два года. Защитник впервые покинул Ла Лигу – Рамос провел 16 сезонов в “Реале” и три в “Севилье”. Ранее ПСЖ подписал Джорджиньо Вейналдума и Ашрафа Хакими. Скорее всего в Париж перейдет и Джанлуиджи Доннарумма.

“Олимпик” официально покидает Премьер-лигу. О снятии клуба с чемпионата Украины сообщил президент “Олимпика” Владислав Гельзин. “Клуб приостанавливает свою деятельность, но на этом мы не ставим точку”, – сообщается в заявлении. Место “Олимпика” в УПЛ готов занять закарпатский “Минай”.

Защитник "Шахтера" Валерий Бондаренко продолжит свое выступление за "Ворсклу". В составе полтавской команды 27-летний центрбек будет выступать на правах аренды. Также “Шахтер” продлил аренду форварда Оларенважу Кайоде в "Сивасспоре ".

УЕФА определил арбитров на финал Евро-2020 Италия – Англия, который состоится в воскресенье, 11 июня. Матч обслужит нидерландская бригада судей во главе с Бьорном Куйперсом. Помогать ему будут ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери – Карлос дель Серро Гранде (Испания). Видеоассистент рефери – Бастиан Данкерт (Германия).

Главный тренер чемпиона Испании 2020/21 "Атлетико" Мадрид Диего Симеоне подписал новый контракт с клубом. Аргентинец работать с "рохибланкос" до 30 июня 2024 года. Предыдущий контракт действовал до конца июня в 2022-го. “Чоло” руководит “Атлетико” с 2011 года.