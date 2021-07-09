Нападающий для Динамо, аренды Шахтера, Олимпик покидает УПЛ. Главные новости за 8 июля. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 8 июля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Новый форвард для киевского "Динамо", бывший капитан мадридского "Реала" переезжает в Париж, но и это не все наши новости на сегодня. "Олимпик" официально покидает Украинскую Премьер-лигу, донецкий "Шахтер" разбирается с арендными соглашениями и трудовой договор Диего Симеоне в мадридском "Атлетико". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.