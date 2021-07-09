Нападающий для Динамо, аренды Шахтера, Олимпик покидает УПЛ. Главные новости за 8 июля. Аудио
Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола
UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 8 июля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеДинамо нашло форварда, Олимпик снялся с чемпионата, Рамос - игрок ПСЖ. Главные новости за 8 июля
Новый форвард для киевского "Динамо", бывший капитан мадридского "Реала" переезжает в Париж, но и это не все наши новости на сегодня. "Олимпик" официально покидает Украинскую Премьер-лигу, донецкий "Шахтер" разбирается с арендными соглашениями и трудовой договор Диего Симеоне в мадридском "Атлетико". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- ЛК. Первый квалификационный раунд. Ворскла ждет победителя армяно-финской пары, разгром украинского тренера
- Агент: Малиновский сделал себя сам, а у Миранчуков никогда не было реального сопротивления
- Динамо почти договорилось о переходе форварда московского ЦСКА
- Сборной Украины по пляжному футболу запретили ехать на ЧМ в Москву
- Футболисты Шахтера отдыхают в Риме после поражения от сборной Англии. ВИДЕО
- Жены футболистов сборной Украины летят в Рим поддержать мужей в матче с Англией - ФОТО
Новости по теме
- 06:35 Украинские Динамо нашло форварда, Олимпик снялся с чемпионата, Рамос - игрок ПСЖ. Главные новости за 8 июля
- 17:23 Зарубежные Тут и сказочкам конец… Акценты зрителя на полуфиналах Евро
- 09:14 Украинские Италия против Англии, Месси vs Неймар, аренда игрока Динамо. Главные новости за 7 июля. Аудио
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...