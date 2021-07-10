Два трансфера Динамо, скандал вокруг Руха, спарринг Шахтера. Главные новости за 9 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 9-е июля.

Пятница - очень насыщенный день для чемпиона страны. "Бело-синие" заключили контракты сразу с двумя игроками. Первым подписанием стал Денис Антюх, которого переманили из "Колоса". Вингер провел с командой Луческу первый этап сборов, где сумел впечатлить наставника и получить четырехлетний контракт. Сумма компенсации не называется. Отметим, что в прошлой кампании Антюх провел за "Колос" 27 матчей, забил два гола и отдал две голевые передачи. Также был совершен еще один трансфер...

Еще один летний новичок столичной команды - Илья Шкурин. Он проведет в "Динамо" как минимум один сезон. "Бело-синие" арендовали нападающего у "ЦСКА", прописав также сумму выкупа. Она, к слову, не разглашается. В прошлом сезоне беларусский нападающий провел в составе московского "ЦСКА" 14 матчей, в которых забил три гола. 21-летний футболист заменит Артема Беседина, который получил серьезную травму на Евро-2020. Помимо этого, "Динамо" успело отпустить Франа Соля и близко к продаже еще одного нападающего...

Все идет к тому, что Супряга таки сыграет в Серии А. Инсайдер Николо Скира передает, что "Дженоа" и "Динамо" согласовали переход украинского нападающего. Сумма перехода должна составить порядка девяти миллионов евро. Сам Супряга подпишет с командой пятилетний контракт. В прошлом сезоне Влад отыграл в составе "Динамо" 31 матч, забив при этом три гола.

Не успели мы попрощаться с "Олимпиком", как другой украинский клуб может прекратить свое существование. Речь идет о львовском "Рухе". Как сказано в сообщении на официальном сайте клуба, они не согласны с решением, которое касается стадиона "Украина". Началось все с того, что "Рух", как и ФК "Львов" не смог договориться об аренде стадиона "Арена Львов", решив заявить стадион "Украина" в качестве домашнего. Однако тот не получил нужной категории от УАФ. В "Рухе" считают, что решение направлено специально против их команды, из-за чего они готовы пойти на снятие с чемпионата Украины. Все решится к третьему туру, когда коллектив Козловского должен будет провести первый домашний поединок в рамках нового сезона.

Пока "Динамо" подписывает новых игроков, донецкий "Шахтер" завершал свои сборы в Австрии. Последним соперником первого этапа стал немецкий "Шальке". Роберто де Дзерби впервые сумел задействовать украинских сборников, однако это все равно не помогло добыть победу. Итоговый счет 0:0. Справедливости ради отметим, что у "горняков" хватало моментов в каждом из таймов, однако реализовать преимущество они не смогли.