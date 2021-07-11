Титул Месси, гол новичка Динамо, претендент на Забарного. Главные новости за 10 июля
А также шанс для Коваленко и контрольные матчи клубов УПЛ
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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 10 июля
Аргентина выиграла Копа Америка
В ночь на воскресенье состоялся финал чемпионата Южной Америки - в решающем матча сошлись Аргентина и Бразилия. В первом тайме счет открыл Анхель Ди Мария, которому ассистировал Родриго Де Пауль. После перерыва Бразилия пыталась атаковать, но Аргентина действовала очень организованно в обороне. Лионель Месси мог снять вопрос о победителе, но на 88-й минуте не реализовал выход один на один. Впрочем, это не помешало его сборной выиграть трофей - впервые с 1993 года.
Новичок Динамо забил гол в дебютном матче
Киевское "Динамо" в Швейцарии начало второй тренировочный сбор в рамках подготовки к новому сезону и сразу же сыграло контрольный матч. Соперником бело-синих стал местный "Серветт". Киевляне пропустили уже на 13-й минуте, а отыграться смогли лишь под конец встречи. Автором спасительного гола стал белорусский форвард Илья Шкурин, которого только накануне взяли в аренду из московского ЦСКА. Он вышел на замену на 74-й, а забил гол на 85-й. Игра в итоге завершилась со счетом 1:1.
О других контрольных поединках клубов УПЛ
"Днепр-1" успел сыграть даже два матча. Сначала полурезервным составом уступил второлиговому "Никополю" (1:2), затем разошелся миром с "Колосом" (0:0). "Черноморец" обыграл "Реал Фарму" 3:1. В составе одесситов сыграл воспитанник "Динамо" Георгий Цитаишвили, о переходе которого еще не объявляли. Также "Верес" обыграл новые львовские "Карпаты" (2:1).
Виктор Коваленко может сменить клуб
Хавбеком "Аталанты" заинтересовался новичок Серии А "Эмполи". Авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио не уточняет, идет ли речь об аренде или о полноценном трансфере. Ранее в СМИ появлялась информация, что Виктор не убедил тренера "Аталанты" Джан-Пьеро Гасперини в своей полезности. Кроме того, Коваленко рискует пропустить начало подготовки к новому сезону из-за повреждения.
Илья Забарный заинтересовал итальянский клуб
Открытие прошлого сезона в составе "Динамо" центральный защитник Илья Забарный привлек внимание "Торино". Настолько, что клуб даже сделал предложение в размере пяти с половиной миллионов евро. Также туринцы предлагаю бонусы и процент от последующей продажи. Реакция президента "Динамо" неизвестна. Стоит также напомнить, что Забарный сыграл все матчи сборной Украины на Евро-2020.
Ла Лига дала добро Барселоне на регистрацию Месси
1 июля Лионель Месси стал свободным агентом. Испанская Ла Лига не давала добро каталонскому клубу на подписание нового контракта с аргентинцем из-за превышения потолка зарплат. Сейчас же AS сообщает, что "Барселоне" удалось договориться с лигой, поэтому путь к новому соглашению с Лео открыт. Сейчас клуб ведет переговоры с отцом Месси о последних деталях контракта.
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