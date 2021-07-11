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Юрченко может перейти в турецкий клуб

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В "Заре" Владлен не останется

Юрченко может перейти в турецкий клуб

Новина українською

Украинский полузащитник Владлен Юрченко вскоре может перебраться в турецкий чемпионат. Хавбеком интересуется "Гезтепе". Об этом сообщает SporX.

Игрок является приоритетной целью для клуба, однако, в случае отказа, у них есть несколько запасных вариантов.

Юрченко думает над заманчивым предложением от турков, однако еще не принял решение. Он взял время на размышления.

Напомним, что контракт Владлена с "Зарей" завершился 1 июля. Сейчас у него статус свободного агента. В луганском клубе игрок провел 68 матчей, в которых отметился 16 голами и 13 ассистами.

Аналитический портал Transfermarkt оценил украинца в 2,5 млн евро.

Отметим, что в прошлом сезоне "Гезтепе" занял 10 место в турецкой Суперлиге.

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В статье: Владлен Юрченко Гезтепе
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Источник:
SporX

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