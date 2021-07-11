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Андрей Шевченко был замечен на финальном матче Уимблдона

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Наблюдает за решающим матчем турнира

Андрей Шевченко был замечен на финальном матче Уимблдона

Скриншот из трансляции

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Сейчас проходит финальный поединок Уимблдона между Джоковичем и Берреттини. Игра проходит на центральном корте Лондона.

На трибунах во время матча был замечен главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко.

Читайте такжеДжокович против Берреттини в финале Уимблдона. Текстовая трансляция матча

Напомним, что сегодня пройдет еще одно машстабное событие спорта - финал чемпионата Европы 2020, также в столице Англии, только на стадионе "Уэмбли". Начало встречи - 22:00.

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В статье: Андрей Шевченко Уимблдон (Лондон)
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