Андрей Шевченко был замечен на финальном матче Уимблдона

Сейчас проходит финальный поединок Уимблдона между Джоковичем и Берреттини. Игра проходит на центральном корте Лондона.

На трибунах во время матча был замечен главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко.

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Напомним, что сегодня пройдет еще одно машстабное событие спорта - финал чемпионата Европы 2020, также в столице Англии, только на стадионе "Уэмбли". Начало встречи - 22:00.