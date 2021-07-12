Триумф Италии, ступор в переговорах по Супряге, новый клуб Яремчука. Главные новости за 11 июля

"Скуадра Адзурра" впервые с 1968 года выиграла титул лучшей команды Европы, переиграв в финале Англию. В решающем поединке итальянцы пропустили уже на второй минуте от Люка Шоу, который замкнул подачу с правого фланга. Попытки взломать оборону англичан принесли результат лишь после перерыва: Бонуччи после углового затолкал мяч за линию ворот. Развязка наступила в серии пенальти, которую выиграл Джанлуиджи Доннарума, вытащив два удара соперников.

Неожиданная информация пока ещё на уровне слухов поступила из штаб-квартиры УЕФА. Изменения в регламент могут внести до 2023 года, а впервые расширенный чемпионат Европы состоится в 2028 году. Напомним, что только в 2016-м Евро был расширен с 16 до 24 команд.

Участник еврокубков от Украины в следующем сезоне подписал вингера донецкого "Шахтёра" Владислава Вакулу. Речь, конечно же, идёт об аренде, которая рассчитана на полтора ближайших года. Нужно напомнить, что зимой 2021 года футболист находился в расположении "Десны" и "Мариуполя", однако покинул оба клуба, так и не сыграв ни одной игры. Сейчас 22-летний талант получает шанс вернуться в УПЛ.

Переговоры между двумя сторонами пока зашли в тупик. Напомним, что Владислав Супряга должен перебраться в клуб итальянской Серии А на правах аренды с обязательным правом выкупа контракта или взять футболиста сразу, но в рассрочку. Однако киевский клуб хочет получить от своих итальянских коллег большую часть денег сразу, на что те не соглашаются. Аналитические сайты оценивают Владислава Супрягу в 6 млн евро.

Яремчук и Ярмоленко согласились на переходы в новые клубы

Два игрока национальной сборной Украины во время текущего межсезонья сменят место работы. Так, по информации бельгийской прессы, нападающий Роман Яремчук вскоре пополнит португальскую "Бенфику". Форвард уже дал согласие на свой трансфер, однако клубы пока ещё продолжают переговоры. Ожидается, что стоимость перехода составит 25 млн евро. Также дал "добро" на переезд Андрей Ярмоленко, которого хочет видеть в своих рядах "Фенербахче". Хавбек "Вест Хэма" уже также согласовал свою зарплату, которая уменьшится более чем в два раза. Переезд в турецкую Суперлигу для игрока - это шанс получать больше игровой практики.

Команды украинской Премьер-лиги продолжают подготовку к новому сезону. Вчера представители лиги провели очередную серию контрольных матчей. Так, "Рух" в родных стенах переиграл новичка УПЛ, "Верес" 1:0. С таким же счётом "Львов" праздновал победу над "Подольем" из Хмельницкого. Более убедительными были "Мариуполь" и "Металлист 1925", которые оказались сильнее "Полесья" (3:0) и новичка украинского профессионального футбола СК "Полтавы" (2:0).

Бывший наставник "Аякса", "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гал принял решение продолжить свою работу в качестве главного тренера сборной Нидерландов. Контракт ещё не подписан, однако уже известно, что его длительность составит 2 года. Нужно напомнить, что ван Гал до этого уже дважды руководил "оранье": с 2001 по 2002 годы и с 2012 по 2014-й. На Чемпионате мира в 2014 Нидерланды именно при ван Гале занимали третье место.