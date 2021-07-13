Павелко: Успешный опыт Украины по борьбе с договорными матчами полезен и на уровне УЕФА

Перед финалом Евро-2020 в Лондоне состоялось заседание Исполкома УЕФА, в котором принял участие и президент УАФ Андрей Павелко.

Среди остальных важных вопросов было принято решение об усилении противодействия match fixing на общеевропейском уровне. УЕФА планирует выйти на новый этап сотрудничества с международными инстанциями, властью разных стран и правоохранительными органами. Также планируется запустить специальные информационные и учебные программы в поддержку специалистов, которые уже имеют опыт и ведут борьбу с договорными матчами. Об этом сообщает сайт УЕФА.