Павелко: Успешный опыт Украины по борьбе с договорными матчами полезен и на уровне УЕФА
УЕФА усиливает борьбу с договорными матчами
Фото uefa.com
Перед финалом
Среди остальных важных вопросов было принято решение об усилении противодействия match fixing на общеевропейском уровне. УЕФА планирует выйти на новый этап сотрудничества с международными инстанциями, властью разных стран и правоохранительными органами. Также планируется запустить специальные информационные и учебные программы в поддержку специалистов, которые уже имеют опыт и ведут борьбу с договорными матчами. Об этом сообщает сайт УЕФА.
"Украинская ассоциация футбола активно противодействует коррупции в футболе уже несколько лет, за которые мы достигли серьезных результатов. Рад, что, в частности, и успешный опыт Украины, которым мы с радостью делимся течение этого времени с нашими добрыми друзьями и партнерами из разных стран, является полезным и на уровне УЕФА. Благодарен президенту союза Александеру Чеферину и всем коллегам из Исполкома УЕФА за высокую оценку нашей работы и плодотворное сотрудничество", - написал по этому поводу на своей странице в Facebook Андрей Павелко.
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