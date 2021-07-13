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Павелко: Успешный опыт Украины по борьбе с договорными матчами полезен и на уровне УЕФА

Общие новости
(1 голосов)

УЕФА усиливает борьбу с договорными матчами

Павелко: Успешный опыт Украины по борьбе с договорными матчами полезен и на уровне УЕФА

Фото uefa.com

Новина українською

Перед финалом Евро-2020 в Лондоне состоялось заседание Исполкома УЕФА, в котором принял участие и президент УАФ Андрей Павелко.

Среди остальных важных вопросов было принято решение об усилении противодействия match fixing на общеевропейском уровне. УЕФА планирует выйти на новый этап сотрудничества с международными инстанциями, властью разных стран и правоохранительными органами. Также планируется запустить специальные информационные и учебные программы в поддержку специалистов, которые уже имеют опыт и ведут борьбу с договорными матчами. Об этом сообщает сайт УЕФА.

"Украинская ассоциация футбола активно противодействует коррупции в футболе уже несколько лет, за которые мы достигли серьезных результатов. Рад, что, в частности, и успешный опыт Украины, которым мы с радостью делимся течение этого времени с нашими добрыми друзьями и партнерами из разных стран, является полезным и на уровне УЕФА. Благодарен президенту союза Александеру Чеферину и всем коллегам из Исполкома УЕФА за высокую оценку нашей работы и плодотворное сотрудничество", - написал по этому поводу на своей странице в Facebook Андрей Павелко.

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В статье: УЕФА Андрей Павелко УАФ
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Варяг1964 (кременчуг)
13.07.2021 в 00:08
Что он курит ?
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