Вацко в поле, Цыганык - тренер. Сборная спортивных журналистов обыграла команду УАФ

Уже стало традицией в Международный день спортивного журналиста проводить товарищескую встречу между сборной УАФ и сборной спортивных журналистов Украины.

Ежегодно игра происходит 2 июля, но поскольку в этот день национальная команда Украины готовилась к четвертьфиналу Евро-2020, а журналисты и работники УАФ были задействованы в этой подготовке, было принято решение сыграть матч неделей позже.

В сборной УАФ капитанил Андрей Павелко, а в сборной журналистов – пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский.

Основное время матча закончилось вничью 1:1, поэтому уже в четвертый раз за шесть поединков судьба победителя определялась в серии послематчевых пенальти. Здесь сильнее были журналисты, которые забили три сухих мяча.

По традиции игроки, которые отличились исполнительским мастерством, получили индивидуальные призы. Лучшим вратарем матча единогласно было признано героя серии пенальти Александр Поляков.

Звание лучшего защитника получил защитник сборной УАФ Андрей Вандзиляк. Нападающим матча признан форвард медиакоманды Евгений Кузьменко.

А титул Man of the Match (наиболее продуктивный игрок) получил плеймейкер сборной спортивных журналистов Дмитрий Дубас.

Как и во время поединков национальной команды, был определен «Лев матча». Эту награду получил 75-летний Валентин Щербачев.

Сборная спортивных журналистов Украины - сборная Украинской ассоциации футбола - 1:1 (по пен. 3:0).

Голы: 1:0 - Сергей Владыко (УАФ), 1:1 - Евгений Кузьменко (АСЖУ).

Пенальти забили: Дмитрий Дубас, Виталий Мисюра, Роман Мальчевский (все - АСЖУ).

Сборная спортивных журналистов: вратари - Мирослав Небесник, Александр Поляков; полевые игроки - Валентин Щербачев, Дмитрий Стасюк, Роман Мальчевский, Евгений Кузьменко, Дмитрий Дубас, Максим Гиленко, Виктор Вацко, Виталий Мисюра, Максим Мовчан, Владимир Зверов, Андрей Бутко, Александр Пузик, Александр Гапоненко, Александр Гливинский; тренеры - Юрий Сай, Игорь Цыганик.

Сборная УАФ: вратарь - Максим Иванов; полевые игроки - Андрей Павелко, Вадим Костюченко, Марьян Яськив, Андрей Ликаренко, Дмитрий Ржондковский, Артем Гагарин, Андрей Вандзиляк, Игорь Загороднюк, Андрей Кунцевич, Александр Кисткин, Сергей Владыка, Андрей Майоров. Главный тренер - Анатолий Демьяненко.

индивидуальные призы

Лучший вратарь - Александр Поляков.

Лучший защитник - Андрей Вандзиляк.

Лучший нападающий - Евгений Кузьменко.

Man of the Match - Дмитрий Дубас.

"Лев матча" - Валентин Щербачев.