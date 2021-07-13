Зарплата для Ярмоленко в Турции, Минай в УПЛ и вариант для Селезнева. Главные новости за 12-е июля

UA-Футбол собрал для вас главные новости за последние сутки, 12-го июля

Портал WhoScored представил список худших игроков Евро-2020 по средней оценке за матч. При составлении символической команды были учтены только те игроки, которые провели на турнире не менее четырех матчей.

В этот список попали сразу трое игроков сборной Украины – Сергей Сидорчук (6.26), Александр Караваев (6.31) и Роман Яремчук (6.56).

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин принял участие в товарищеском матче за мадридскую команду. "Первая игра с отличными эмоциями", - подписал фото Лунин в своем Instagram. При этом, данный матч против "Фуэнлабраді" не входит в список официальной программы товарищеских поединков мадридцев.

Отмечается, что Лунин будет основным во время первых спаррингов "Реала", поскольку основной голкипер клуба Куртуа отдыхает после Евро-2020. Вчера также появилась информация, что в услугах украинца снова заинтересован его бывший клуб "Овьедо".

СМИ сообщают, что киевское "Динамо" положило глаз на колумбийского нападающего словацкого клуба "ДАК 1904" Эрика Рамиреса. В то же время странная ситуация возникла относительно Владислава Кулача, который находится на просмотре в киевском клубе. Мирча Луческу не хотел брать его на второй сбор, но все же сделал это благодаря сторонним рекомендациям.

Также добавим, что определились имена спарринг-соперников "Динамо" на сборе в Швейцарии – "Вильярреал", "Эвиан" и "Эуталем".

Клубы УПЛ на очередном исполкоме проголосовали за возвращение в элиту закарпатского "Миная", который заменит "Олимпик". Дончане, в свою очередь, планируют заявиться в Первую лигу, а "Николаев" понизится до Второй.

Одновременно был утвержден график первого тура УПЛ – в нем пока нет матча с участием "Динамо". Киевляне как раз и должны сыграть на старте турнира с "Олимпиком" / "Минаем".

Украинец Андрей Ярмоленко все ближе к Турции – стало известно, что "Фенербахче" договорился с игроком "Вест Хэма" о зарплате в 4 млн. евро в год. "Вест Хэм", соответственно, готов отпустить Ярмоленко даром, чтобы разгрузить платежную ведомость.

Евгений Селезнев, который стремится добыть звание лучшего бомбардира в истории УПЛ, ведет переговоры о контракте с "Минаем". Сейчас нападающий находится без клуба, а закарпатская команда изо дня в день ожидает решения о возвращении в УПЛ вместо "Олимпика".

Последним клубом Селезнева, напомним, был "Колос", который нападающий покинул из-за нарушения режима и конфликта с тренером.