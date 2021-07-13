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Чигринский может продолжить карьеру в Польше

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Ведутся переговоры относительно возможного перехода украинца

Чигринский может продолжить карьеру в Польше

Новина українською

Украинский центральный защитник Дмитрий Чигринский может продолжить карьеру в "Термалике". Об этом сообщает журналист Мeczyki Томаш Влодарчик.

Отмечается, что сейчас ведутся переговоры относительно возможного перехода украинца.

На протяжении карьеры 34-летний футболист защищал цвета "Карпат", "Шахтера", запорожского "Металлурга", Днепра" и Барселоны". Последним клубом игрока был "АЕК", в составе которого он был с лета 2016 по 2021 год.

В минувшем сезоне за греческую команду Дмитрий провел 24 матча во всех турнирах.

Добавим, что "Термалика" - новичок высшего польского дивизиона. Тренером, которого является Мариуш Левандовски, с которым Чигринский защищал цвета донецкого "Шахтера".

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В статье: Дмитрий Чигринский Термалика (Польша) Игорь Бурбас
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Источник:
meczyki.pl

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