Чигринский может продолжить карьеру в Польше

Украинский центральный защитник Дмитрий Чигринский может продолжить карьеру в "Термалике". Об этом сообщает журналист Мeczyki Томаш Влодарчик.

Отмечается, что сейчас ведутся переговоры относительно возможного перехода украинца.

На протяжении карьеры 34-летний футболист защищал цвета "Карпат", "Шахтера", запорожского "Металлурга", Днепра" и Барселоны". Последним клубом игрока был "АЕК", в составе которого он был с лета 2016 по 2021 год.

В минувшем сезоне за греческую команду Дмитрий провел 24 матча во всех турнирах.

Добавим, что "Термалика" - новичок высшего польского дивизиона. Тренером, которого является Мариуш Левандовски, с которым Чигринский защищал цвета донецкого "Шахтера".