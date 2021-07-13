Чигринский может продолжить карьеру в Польше
Ведутся переговоры относительно возможного перехода украинца
Украинский центральный защитник Дмитрий Чигринский может продолжить карьеру в "Термалике". Об этом сообщает журналист Мeczyki Томаш Влодарчик.
Отмечается, что сейчас ведутся переговоры относительно возможного перехода украинца.
На протяжении карьеры 34-летний футболист защищал цвета "Карпат", "Шахтера", запорожского "Металлурга", Днепра" и Барселоны". Последним клубом игрока был "АЕК", в составе которого он был с лета 2016 по 2021 год.
В минувшем сезоне за греческую команду Дмитрий провел 24 матча во всех турнирах.
Добавим, что "Термалика" - новичок высшего польского дивизиона. Тренером, которого является Мариуш Левандовски, с которым Чигринский защищал цвета донецкого "Шахтера".
Популярное сейчас
- Азербайджанский клуб арендовал форварда Львова
- Все спарринги клубов УПЛ: четыре ничьих Динамо, Мариуполь и Металлист 1925 не пропускают
- Зарплата для Ярмоленко в Турции, Минай в УПЛ и вариант для Селезнева. Главные новости за 12-е июля
- Динамо может предложить трех игроков Днепру-1 в обмен на Довбика
- Красотка дня. Эффектная девушка Виктора Коваленко кайфует от жизни в Италии. ФОТО
- Девушка дня. Эффектная жена защитника сенсационной сборной Дании. ФОТО