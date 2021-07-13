Горсовет Львова запросил у Павелко доказательства недостатков стадиона Украина

Секретарь Львовского городского совета Маркиян Лопачак обратился с письмом к президенту УАФ Андрея Павелко, чтобы узнать причины лишения стадиона "Украина" 3-й категории аттестации.

"Странными выглядят обстоятельства, из-за которых стадион лишили 3-й категории и запретили проводить на нем матчи УПЛ. Всего 4 месяца назад стадион "Украина" решением комитета по вопросам стадионов УАФ, утвержденным исполкомом УАФ 14 февраля 2021 года, получил 3-ю категорию. Просим предоставить сопроводительные документы, надлежащим способом оформленные акты осмотра стадиона "Украина" и перечень недостатков по сравнению с другими стадионами, из-за которых стадион "Украина" был лишен 3-й категории", – сказано в письме.

Также в письме отмечается, что Львовский городской совет готов оперативно приложить все усилия, чтобы устранить недостатки для возвращения "Украине"3-й категории.

Фото: Tribuna