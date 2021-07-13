  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Горсовет Львова запросил у Павелко доказательства недостатков стадиона Украина
В тренде

Горсовет Львова запросил у Павелко доказательства недостатков стадиона Украина

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Ситуация со стадионом продолжается

Горсовет Львова запросил у Павелко доказательства недостатков стадиона Украина

/fcrukh.com

Новина українською

Секретарь Львовского городского совета Маркиян Лопачак обратился с письмом к президенту УАФ Андрея Павелко, чтобы узнать причины лишения стадиона "Украина" 3-й категории аттестации.

"Странными выглядят обстоятельства, из-за которых стадион лишили 3-й категории и запретили проводить на нем матчи УПЛ.

Всего 4 месяца назад стадион "Украина" решением комитета по вопросам стадионов УАФ, утвержденным исполкомом УАФ 14 февраля 2021 года, получил 3-ю категорию.

Просим предоставить сопроводительные документы, надлежащим способом оформленные акты осмотра стадиона "Украина" и перечень недостатков по сравнению с другими стадионами, из-за которых стадион "Украина" был лишен 3-й категории", – сказано в письме.

Читайте такжеТрибуны, туалеты и освещение. В УАФ пояснили, почему забрали 3-ю категорию у стадиона Украина

Также в письме отмечается, что Львовский городской совет готов оперативно приложить все усилия, чтобы устранить недостатки для возвращения "Украине"3-й категории.

Горсовет Львова запросил у Павелко доказательства недостатков стадиона Украина - изображение 1
Фото: Tribuna
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Павелко стадион Украина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Tribuna

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Джан Мурадов (Придеснянськ)
13.07.2021 в 15:33
Тому що з оренди ЛьвівАрени павелки мають відкоти.
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
13.07.2021 в 15:22
Запросить у Павелка наявність клепки в голові.
Ответить
0
-1
TarasLviv2019 (LVIV)
13.07.2021 в 15:21
Ото злапали павелка за яйця! Так тримати!))
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...