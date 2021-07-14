Харьков планирует выдвинуть свою кандидатуру на проведение Суперкубка УЕФА-2025

Ярославского не остановить. Он понимает, что как раз к 2025 году новый Металлист выиграет Лигу чемпионов, ну это по-любому, и сыграть Суперкубок дома будет как раз нормально. А тут как раз выборы мэра в городе, все на позитиве, всё в одни ворота.