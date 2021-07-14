Харьков планирует выдвинуть свою кандидатуру на проведение Суперкубка УЕФА-2025
А координатором по подготовке будет Александр Ярославский
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Харьков может претендовать на проведение Суперкубок УЕФА 2025 года на стадионе "Металлист".
С инициативой включения города в список городов-кандидатов выступил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.
По словам Игоря Терехова, Харьков имеет развитую инфраструктуру, необходимую для проведения мероприятий столь высокого уровня.
"Со времен Евро-2012 на стадионе "Металлист" было проведено более 20 матчей Лиги Европы и Лиги чемпионов с безупречными оценкам от экспертов УЕФА. Без сомнения, Харьков готов к проведению матча наивысшего уровня", - приводит слова Терехова официальный сайт Харьковского городского совета.
Кроме того, Терехов обратился с просьбой определить координатором по подготовке Харькова к Суперкубку УЕФА-2025 Александра Ярославского.
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