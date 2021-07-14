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Харьков планирует выдвинуть свою кандидатуру на проведение Суперкубка УЕФА-2025

Общие новости
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(2 голосов)

А координатором по подготовке будет Александр Ярославский

Харьков планирует выдвинуть свою кандидатуру на проведение Суперкубка УЕФА-2025

instagram.com/fcmetalua

Новина українською

Харьков может претендовать на проведение Суперкубок УЕФА 2025 года на стадионе "Металлист".

С инициативой включения города в список городов-кандидатов выступил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

По словам Игоря Терехова, Харьков имеет развитую инфраструктуру, необходимую для проведения мероприятий столь высокого уровня.

"Со времен Евро-2012 на стадионе "Металлист" было проведено более 20 матчей Лиги Европы и Лиги чемпионов с безупречными оценкам от экспертов УЕФА. Без сомнения, Харьков готов к проведению матча наивысшего уровня", - приводит слова Терехова официальный сайт Харьковского городского совета.

Кроме того, Терехов обратился с просьбой определить координатором по подготовке Харькова к Суперкубку УЕФА-2025 Александра Ярославского.

Читайте такжеИ.о. мэра Харькова Терехов: Тьма отступила. Легенда возродилась. Металлист вернулся
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В статье: Александр Ярославский ОСК "Металлист" Игорь Терехов
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Источник:
city.kharkov.ua

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Комментарии (4)
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Харьковчанин (Харків)
14.07.2021 в 17:50
PR перед виборами. Єдине, що краще - менше довбурів за "Допу" проголосують. Погано що Терєхов не на багато краще....
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0
0
Mexxxxx (Просяная)
14.07.2021 в 16:57
Ярославского не остановить. Он понимает, что как раз к 2025 году новый Металлист выиграет Лигу чемпионов, ну это по-любому, и сыграть Суперкубок дома будет как раз нормально. А тут как раз выборы мэра в городе, все на позитиве, всё в одни ворота.
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+1
0
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alex 66 (Кременчук)
14.07.2021 в 15:59
Давай А. Я. вперед.
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+2
-1
ulych (Запоріжжя)
14.07.2021 в 15:43
Авакян не проти???
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0
-1


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