Горсовет Харькова поддержал идею проведения в городе Суперкубка УЕФА-2025. Координатором назначен Ярославский
И.о. мэра города уже делает громкие заявления
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Харьковский горсовет поддержал инициативу и.о. мэра Харькова Игоря Терехова включить Харьков в список городов-кандидатов на проведение матча за Суперкубок УЕФА 2025 года и назначить бизнесмена Александра Ярославского координатором подготовки к этому престижнейшему поединку
В своем выступлении Терехов сказал:
"Это будет проект национального масштаба, мы еще раз на новую ступеньку поднимемся по сравнению с другими городами. Считаю, что Ярославский должен становиться сегодня координатором по этому вопросу, и мы проведем Суперкубок УЕФА 2025 года в городе Харькове совершенно на другом уровне — на мировом уровне".
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