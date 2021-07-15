Горсовет Харькова поддержал идею проведения в городе Суперкубка УЕФА-2025. Координатором назначен Ярославский

Харьковский горсовет поддержал инициативу и.о. мэра Харькова Игоря Терехова включить Харьков в список городов-кандидатов на проведение матча за Суперкубок УЕФА 2025 года и назначить бизнесмена Александра Ярославского координатором подготовки к этому престижнейшему поединку

В своем выступлении Терехов сказал:

"Это будет проект национального масштаба, мы еще раз на новую ступеньку поднимемся по сравнению с другими городами. Считаю, что Ярославский должен становиться сегодня координатором по этому вопросу, и мы проведем Суперкубок УЕФА 2025 года в городе Харькове совершенно на другом уровне — на мировом уровне".