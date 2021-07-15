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Горсовет Харькова поддержал идею проведения в городе Суперкубка УЕФА-2025. Координатором назначен Ярославский

Общие новости
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(2 голосов)

И.о. мэра города уже делает громкие заявления

Горсовет Харькова поддержал идею проведения в городе Суперкубка УЕФА-2025. Координатором назначен Ярославский

instagram.com/fcmetalua

Новина українською

Харьковский горсовет поддержал инициативу и.о. мэра Харькова Игоря Терехова включить Харьков в список городов-кандидатов на проведение матча за Суперкубок УЕФА 2025 года и назначить бизнесмена Александра Ярославского координатором подготовки к этому престижнейшему поединку

В своем выступлении Терехов сказал:

"Это будет проект национального масштаба, мы еще раз на новую ступеньку поднимемся по сравнению с другими городами. Считаю, что Ярославский должен становиться сегодня координатором по этому вопросу, и мы проведем Суперкубок УЕФА 2025 года в городе Харькове совершенно на другом уровне — на мировом уровне".

Читайте такжеИ.о. мэра Харькова Терехов: Тьма отступила. Легенда возродилась. Металлист вернулся

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В статье: Александр Ярославский ОСК "Металлист" Игорь Терехов
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Источник:
УНИАН

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Комментарии (11)
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viajador (то є Кошмарів Ситі )
15.07.2021 в 18:44
Ярославський не має ніякого відношення до національної федерації футболу, а саме з федераціями країн працює УЕФА і аж ніяк не з державними органами. Смердить все це дуже відходом Харкова до кцапії.
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0
0
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
15.07.2021 в 18:29
А пока проведите межгалактический турнир по шахматам.
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0
0
pyvovarchyk (Львів)
15.07.2021 в 18:14
редакція, ви постите політичну агітацію під виглядом новин.і цим ви зневажаєте себе (якщо робите це безкоштовно)або зневажаєте читачів (якщо робите це за гроші)
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+2
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
15.07.2021 в 18:12
Мер Аваков буде приймати парад футболістів
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
15.07.2021 в 17:24
Осталось УЕФА заинтересовать...
Ответить
0
0
avatar
simargl (Чернигов)
15.07.2021 в 17:13
Нью Васюки... и чего только перед выборами не наплетешь ...
Ответить
+3
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
15.07.2021 в 17:25
"Господа, неужели вы нас будете бить?" (с).
Ответить
0
0
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
15.07.2021 в 17:28
Які там "нью-васюки"? Гепоград (колишня Кушнарьовка)!
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+4
0
Dortmund 09 (Киев)
15.07.2021 в 17:12
А что будет если выборы мэра Добкин выиграет....
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+1
-1
avatar
simargl (Чернигов)
15.07.2021 в 17:14
А ничего. Ярик опять на 10 лет отойдёт от футбола
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+3
0
Dimidrolenko (Новая Ляля)
15.07.2021 в 17:11
С такими махинациями можно присесть, надолго присесть
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+1
0


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